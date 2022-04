Alajuelense sigue imparable en el fútbol femenino

María Paula Coto y Mia Corbin anotaron en el partido entre Alajuelense y Suva Sports. (Prensa Alajuelense)

Si el lunes pasado fue la noche de Sianyf Agüero, esta vez le tocó el turno a la atacante estadounidense Mia Corbin.

Ella anotó tres de los cinco goles con los que Alajuelense derrotó a Suva Sports en el Estadio Alejandro Morera Soto. Los otros tantos fueron obra de Lixy Rodríguez y María Paula Coto.

La Liga sigue imparable. Así lo reflejó en este partido que un principio se iba a jugar el viernes, pero por un tema de descanso para Suva Sports se acordó trasladarlo para el sábado.

Ese es el motivo del porqué el juego no se transmitió por la televisora oficial, aunque quienes no acudieron al estadio pudieron verlo por Liga TV, en el Facebook oficial de Alajuelense.

Con este triplete, Mia Corbin se pone a la cabeza del goleo del fútbol femenino, con ocho conquistas.

Wílmer López optó por darle descanso a varias de sus leonas, pensando en que el próximo sábado se disputará el clásico en la Cueva.

Noelia Bermúdez, Gabriela Guillén y Shirley Cruz son parte de las jugadoras que no estuvieron en la convocatoria. Eso dio pie por ejemplo para que María José Zúñiga defendiera por primera vez el arco de la Liga en un partido de campeonato nacional, porque ya lo había hecho en el Torneo de Copa.

En el caso de Noelia Bermúdez, ella tiene una fascitis plantar y durante la transmisión comentó que lleva como dos meses con un dolor en la planta del pie. A pesar de que no ha dejado de recibir terapia, la han tenido que inyectar para poder jugar.

“Después del partido contra Pérez Zeledón del lunes, el miércoles estuve como diez minutos entrenando y no pude seguir, el dolor era mucho. Se optó por darle reposo al pie, porque en estos dos meses no he descansado a pesar del dolor y era un buen momento para hacerlo”, citó la guardameta.

En el caso de Guillén, a ella le hicieron un tratamiento de plasma rico en plaquetas en la rodilla, al igual que se lo practicaron a Shirley Cruz.

“Tenía que hacerme ese tratamiento para estar mejor, porque viene un calendario bastante apretado con el club, fases finales y quiero estar en mi mejor nivel para ser llamada de nuevo a la Selección”, mencionó Gabriela Guillén.

Este domingo habrá dos partidos. A las 4 p. m., Pococí jugará contra Sporting FC; mientras que a las 7 p. m., Herediano recibirá a Saprissa FF.

La jornada se completará el lunes, a las 2 p. m., con el duelo entre Dimas Escazú y Pérez Zeledón.