“Los visores no solo ven fútbol de la Primera División, hay visores en todos los campeonatos menores. La Liga tiene una Copa Internacional que la vamos a celebrar en el Centro de Alto Rendimiento. Hay siete equipos, vienen equipos mexicanos, colombianos, hay mucho nivel y me parece que para el tema de cómo mostrar a un joven hay muchos espacios. Hay que ser creativos, no es solo en partidos de Primera División", expresó el presidente rojinegro, Fernando Ocampo.