“Estoy muy feliz, muy agradecido con este gran país, siempre toda la gente que me pregunta desde México que cómo es el país y que cómo me siento, siempre les digo lo mismo, es un gran país, es muy bonito, es muy tranquilo y me siento bastante bien, acogido por la gente y acá cuando se puede echar un poco de relajo lo hacemos y cuando se tiene que hacer nuestra función que nos toca, bueno, ya ahí es otra cosa”, mencionó.