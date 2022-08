Alajuelense se quitó un peso de encima al renovar a uno de sus extranjeros

Agustín Lleida y Freddy Góndola posan con el contrato en mano, una vez que el panameño firmó por un año más con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

A Freddy Góndola se le vencía su contrato con Liga Deportiva Alajuelense dentro de cuatro meses y es claro que es uno de los futbolistas que el club quiere mantener en sus filas.

El extremo panameño no necesitó tiempo para adaptarse, presenta características que lo hacen un futbolista distinto y tiene gol.

Con esas cualidades, la Liga procuró retenerlo y lo consiguió, porque este martes el club anunció que renovó a Freddy Góndola hasta diciembre de 2023.

“La verdad muy contento con el cuerpo técnico, la directiva, especialmente los compañeros, por lo que me han demostrado a mí, mucha confianza y eso hace de que lo transmita en el cuadro, en el campo”, expresó Freddy Góndola en un video difundido en las redes sociales de Alajuelense.

En ese corto, el canalero cuenta que le ha ido bien en estos meses que ha estado en la Liga, “en la institución más grande del país la verdad y muy contento y espero seguir dándoles alegrías a la afición”.

“Cuando llegué aquí sabía que iba a ser un gran reto la verdad, por lo que significa la Liga”.

Góndola es alegre y espontáneo. Adentro del camerino rojinegro consideran que tiene una personalidad muy parecida a la del defensor panameño Adolfo Machado.

“Siempre he sido así, una persona alegre, como decimos en Panamá, no me achicopalo por nada, siempre voy con la frente en alto. Creo que encajé bien en el grupo desde el primer momento en el que llegué, vuelvo y lo digo, por la confianza que me transmitieron ellos, la afición más grande del país, una de las mejores aficiones con las que yo he estado, muy buena”, aseguró Góndola.

Y agregó: “Creo que la afición a mí en lo personal me ha ayudado también mucho, me ha motivado mucho, renové un año más, tomé la decisión de seguir, porque la verdad me gusta estar acá, tener jugadores de talla mundial que me ayudan día a día a mejorar muchas cosas para cuando salga en un futuro más adelante, esté bien preparado en lo que se viene”.