“Ese fue el partido que se tenía que perder y ya, se perdió. Estos partidos que quedan hay que ganarlos sí o sí, demostrar en la cancha lo que hemos venido trabajando, entrenando, porque queremos estar en esa gran final. Hay que hacer respetar la casa, siempre lo he dicho, estamos en casa, tenemos que dar lo mejor, llevamos bastante tiempo de no perder en el Morera, este sábado no va a ser la excepción y vamos a ir por esos tres puntos”, afirmó la volante liguista.