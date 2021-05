«Con respecto como está diseñado este torneo, claro que nosotros no estamos de acuerdo, porque no le da ningún beneficio al que realmente es muy regular, trabaja bien y está líder en la tabla de posiciones, entonces no tenemos ningún beneficio del salir líderes generales por 10 o 20 puntos, pero bueno, así está hecho el torneo y así lo aceptamos”, pronunció.