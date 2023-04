Alajuelense se genera sus propios dolores de cabeza

Alajuelense se dejó un empate con sabor a derrota en su presentación más reciente.

Ese 1 a 1 contra Herediano en Cartago no le hizo nada de gracia a ningún integrante del club; mucho menos a la afición rojinegra que no abandona al equipo, pero que se mantiene a la expectativa de ver para creer.

Quedó en evidencia una vez más que la Liga se genera sus propios dolores de cabeza.

A los manudos les cuesta liquidar los partidos con la única fórmula válida en el fútbol: goles.

No se trata de una contradicción, porque es la verdad. Aunque la Liga es el equipo más goleador del torneo, el cuadro de Andrés Carevic hoy no cuenta con la misma efectividad frente al marco.

Por momentos pareciera que se trata de ansiedad, o la falta de confianza y la frustración que genera el intentarlo y no poder concretar.

Alajuelense tiene la tendencia de encajar la mayoría de anotaciones a partir del minuto 76, en el cierre de los partidos. (JORGE CASTILLO)

Ese es uno de los pecados de Alajuelense en la actualidad, aunado al hecho de que los rivales les tienen la medida puesta y saben cuál es el momento en el que los manudos se vuelven más vulnerables.

Coincide con el cierre de los partidos, justo en el lapso en el que normalmente se hacen las variantes.

En lo que va del Clausura 2023, Alajuelense ha encajado 18 goles. De esa cifra, el 55,55% de tantos los recibió entre el minuto 76 y el pitazo final.

Aquí se ve con claridad el momento en el que Alajuelense se torna vulnerable para recibir anotaciones. (Fanny Tayver Marín)

A la Liga no le hacen goles de arranque. Esa ha sido la tónica en el lapso desde el arranque del juego y hasta el minuto 15.

Dicha tendencia podría decirse que se mantiene del minuto 16 al 30, donde apenas han recibido dos goles; mientras que del minuto 31 al 45 más reposición, a los erizos les hicieron tres tantos.

Tras el descanso, los rivales sorprendieron a Alajuelense con dos anotaciones entre el minuto 46 y el 60.

LEA MÁS: Alex López se dirigió a la afición de Alajuelense con el corazón en la mano: ‘Lo siento’

Le convirtieron apenas en una ocasión entre el minuto 61 y el 75, pero el cierre de los juegos se vuelve lo más tenso, porque es del minuto 76 y hasta el final cuando a la Liga le anotaron en 10 oportunidades.

Eso es algo a lo que tienen que prestarle atención dentro del equilibrio que tanto anhela Andrés Carevic.

Apenas Celso Borges salió de cambio el domingo pasado, se sentía un temor generalizado de que eso diera pie para que el partido se le complicara más a Alajuelense.

Es justo lo mismo que se ha presentado en encuentros anteriores, cuando Aarón Suárez era quien se marchaba del campo.

“Lo de Celso es una razón muy táctica, estratégica. Celso viene de una inactividad larga. Indudablemente el partido tenía mucha intensidad. Se buscó mantenerla y se tomó la decisión”, expresó el asistente técnico de la Liga, Martín Arriola.

Una vez finalizado el juego, el propio Celso Borges comentó que esta vez no salió por lesión y que se encuentra bien.

“Es una decisión más que todo técnica, pero hay un respaldo del trabajo de la semana, de lo que el equipo hace. Nadie gana los partidos solo y nadie pierde un partido solo. Cuando hemos ganado ha sido siempre una cuestión grupal y cuando hemos perdido lo mismo, así que atribuirle eso a una persona no me parece correcto”, apuntó Celso Borges.

LEA MÁS: Johan Venegas sobre Kennedy Rocha: ‘Por el más mínimo contacto o que le pasen a la par se tira’

Dentro del discurso rojinegro, los pupilos de Andrés Carevic lamentaron que una vez generaron mucho, pero les costó la definición.

Los números avalan lo que ellos dicen. Sin embargo, necesitan anotar, porque se acercan los partidos en los que no está permitido fallar.

Alex López, Johan Venegas y Carlos Mora tiraron al arco sin acierto.

También hubo nueve disparos afuera, repartidos entre dos de Alex López, dos de Aarón Suárez; mientras que Johan Venegas, Ian Lawrence, Freddy Góndola, Carlos Martínez y Josimar Alcócer tuvieron uno cada uno.

De esos, el del panameño fue la opción que más se lamentaron los manudos, porque tenía el marco de frente y solo para él, pero no pudo.

El único remate que se estrelló en el palo durante todo el juego corrió por cuenta de Ian Lawrence.

Mientras que Aarón Suárez fue el autor del gol de la Liga, en una buena jugada que empezó con un recorte de Celso Borges y en la que el 10 hizo una exhibición y Johan Venegas lo asistió.

“Tuvimos esas ganas de ir hacia adelante y al final vamos a lo mismo, de liquidar el juego y al final no se puede guardar el cero atrás. Hay que seguir mejorando para llegar a donde queremos estar”, subrayó Aarón Suárez.

Mientras que Johan Venegas admitió que el guardameta rojiamarillo Bryan Segura estuvo muy acertado bajo los tres palos.

“Si fuera mala definición de los compañeros o mía, que vamos a definir y no le acertamos al marco sí, pero los disparos van dentro del marco y el portero también es totalmente factor”, opinó Johan Venegas.

Martín Arriola defendió que Alajuelense es el equipo que tiene el saldo de goles positivo más alto.

Expresó que la Liga es un equipo que genera cerca de 15 situaciones de gol por partido y posiblemente en muchos tramos del torneo concretaron un alto porcentaje de esas situaciones, ganando con marcadores abultados.

“Cuando el resultado no se da, posiblemente analizamos que no fuimos contundentes, que no fuimos finos. Le añadiría que una pelota en el palo, una pelota el portero prácticamente vencido le pega en el pecho, pero es un equipo que genera mucho y posiblemente por eso de la sensación de que no es contundente, pero es el equipo que tiene más goles en el torneo y que tiene mayor cantidad de goles a favor en el torneo. Habla muy bien de la parte ofensiva”, aseguró Arriola.

Su criterio es que el fútbol hay que analizarlo en un contexto general.

“Después de un juego en el que el resultado que mereciste no lo conseguiste, posiblemente estamos analizando lo malo, o lo que no se pudo hacer. Ahora que tenemos que analizar el contexto general de un juego, nosotros hemos sido superiores, hemos sido el equipo que ha tenido más chance de gol”.

”Lamentablemente no hemos podido aumentar el marcador en el momento preciso para que el partido se pudiera haber liquidado. En eso hay que trabajar, hay que seguir mejorando tanto ofensiva como defensivamente”, añadió.

Alajuelense visitará a Grecia este miércoles, a las 2 p. m., en el Estadio Allen Riggioni.

