Alajuelense se disculpó con Luis Marín al ‘ignorarlo’ como uno de sus capitanes históricos

Luis Marín está orgulloso de la historia que escribió como jugador con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense le hizo pasar un muy mal rato a Luis Marín el jueves por la noche, cuando en las redes sociales del club apareció un arte creativo alusivo a los capitanes históricos del club y él fue uno de los grandes ausentes.

“Lógicamente para mí fue un momento de molestia, de decepción y de no entender qué está pasando. Este viernes recibí una llamada de la institución ofreciéndome disculpas y diciéndome que fue un error”, expresó Luis Marín.

Añadió que en ese momento sintió mucha molestia y le preocupó que quien hiciera eso no tuviera clara la historia de una institución como Liga Deportiva Alajuelense y lo que él representó para el club como jugador.

“Uno se siente molesto porque yo creo que no valoran lo que uno hizo, siendo uno el jugador que tiene más títulos en la institución, nueve nacionales, uno de Concacaf, dos de Uncaf y varios otros más. Entonces, cómo no se valoró eso. Más que todo sentí esa molestia y un poquito de decepción al pensar por qué no valoran”.

Insiste en que para él queda en el aire si la gente que está ahora en Alajuelense tiene claros los valores del club y la gente que ha pasado por ahí, ya que hubo otros grandes capitanes que tampoco fueron tomados en cuenta en ese arte creativo, como el propio Alejandro Morera Soto o Juan José Gámez.

“Yo creo que eso es complicado, es una publicación un poquito a la ligera. O hubiesen informado o aclarado que es de una época puntual, porque hay demasiados capitanes, grandísimos, históricos, que no están ahí. Si la idea era poner a los últimos, es difícil ignorar la importancia de lo que uno hizo ahí, siendo el jugador con más títulos en la historia del club”, citó.

Marín aseguró que para él sí es un orgullo pensar que de esos nueve títulos que alcanzó con Alajuelense, al menos siete los levantó como capitán.

“Por eso es que me crea molestia y me duele, por supuesto. Esperemos que de verdad haya sido un error, una ligereza. Yo creo que de alguna manera ha sido reconocido así, porque rápidamente fue quitado”.

Y añadió: “Yo también quiero agradecerle a la afición, porque fueron los primeros en criticar la publicación, diciendo que yo faltaba ahí y que no les parecía. Eso hizo mucha presión para que rápidamente eliminaran eso de Twitter, Facebook e Instagram. Con eso demuestran el cariño que a uno le tienen”.

Luis Marín reveló que quien lo llamó este viernes fue Marjorie Sibaja, quien ejerce el cargo de secretaria en la Junta Directiva.

“Ella es la jefa de comunicación de la institución y me llamó para ofrecerme disculpas y explicarme que fue un grave error, pero que fue un error y que no es parte de lo que ellos como institución querían dar a entender”.

Este es el arte que la Liga publicó y luego eliminó. (LDA)

El exjugador y extécnico de la Liga subrayó que luego de esa llamada se sintió un poco más tranquilo, “pero en el momento me chocó, me molestó mucho, me indignó, al pensar que los que están dirigiendo al equipo en este momento hicieran eso”.

En su perfil de Facebook, Luis Marín indicó que se percató de esa publicación porque algunos medios de comunicación lo contactaron para consultarle la razón del porqué no salía en esa imagen.

“Veo en la fotografía a grandes jugadores y buenos compañeros que también tuvieron la oportunidad de dirigir al club en determinado momento, teniendo aciertos y desaciertos en sus resultados, y me alegro de que no por eso, recibieran el desmérito de ser eliminados de la historia de la institución”.

Destacó que él es de los que cree firmemente que no se puede vivir el presente y desarrollar un futuro viviendo de las glorias pasadas; pero que es de vital importancia darle el respeto y honor a quien se lo merece.

“Mi paso como jugador en Liga Deportiva Alajuelense lo llevo guardado de manera especial en mi corazón como parte de mi carrera, junto a todas las personas que me acompañaron en ese momento. El sobrenombre del ‘Eterno Capitán’, no me lo puse yo, sino que surgió del resultado de mi desempeño en el equipo por muchos años”.

Inclusive, recordó que cuando Alajuelense lo contrató como el sucesor de Andrés Carevic, le sacó todos los trofeos que ganó en el club, como parte de una historia imborrable y aclara que hoy no busca ningún monumento al mérito.

“Públicamente he dicho que fui totalmente utilizado en mi contratación como entrenador del equipo, para sacarlo de los últimos puestos en medio de múltiples obstáculos, mientras llegaba el técnico que ya tenían, contratado y establecido para dirigirlos posteriormente y esa fue la razón real por la que mi contrato se limitó a 52 días y no se me dio el tiempo para dirigir, que ahora sí, se le está brindando al técnico actual”, señaló.

Antes de la llamada, Marín pensaba que el gran pecado de decir su verdad repercutía en que la Liga lo borrara de su historia, aunque ya le dijeron que se trató de un error de comunicación.

“Yo me quedo con lo que viví y gane con esfuerzo, disciplina y constancia a lo largo de muchos años y que contribuyó a ganar junto a mis compañeros, muchos de los trofeos que estarán por siempre en las vitrinas de Alajuelense. Trofeos que lamentablemente la institución ya no logra como antes”.