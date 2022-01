Alajuelense se apresta a despejar incógnitas

Alex López, Israel Escalante y Giancarlo González son tres de los futbolistas que están aprovechando estos días de preparación con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Empieza la cuenta regresiva para que cierre el periodo de inscripciones en el Clausura 2022 y existe un alto grado de expectativa alrededor de Alajuelense.

No es algo que suceda porque el club haya indicado que esté en busca de algún jugador en particular.

La incógnita en realidad surge de la propia afición rojinegra, pues el liguismo se acostumbró a que el último día para registrar refuerzos puede resultar más movido de la cuenta.

Así ocurrió en el torneo anterior, cuando los manudos irrumpieron la relativa calma cuando la ventana de pases estaba a punto de expirar y que dieron de qué hablar entre propios y extraños.

Eso por el ingenio de simular un hackeo de su cuenta de Instagram para anunciar el fichaje del centrocampista Celso Borges y del atacante panameño Gabriel Torres.

De hecho, Torres es quien hoy por hoy despierta el suspenso entre los aficionados. El futbolista aún no anuncia con quién jugará en esta temporada y días atrás aseguró en una entrevista con Diario AS que no le cerraba las puertas a la Liga.

Aquellas palabras regresaron a la mente de muchos cuando se terminó el partido eliminatorio en el que la Selección Nacional de Costa Rica derrotó a Panamá por 1 a 0, con un gol de Bryan Ruiz.

Sucedió cuando las tomas televisivas captaron a ‘Gabygol’ conversando de forma muy amena con el capitán de la ‘Tricolor’ y de Alajuelense.

Escena que se reprodujo al mostrar un cruce de palabras entre el panameño y otros jugadores con los que él compartió camerino en los últimos meses, vestido de rojinegro.

Las redes sociales se llenaron de comentarios con la suspicacia de qué se decían en ese instante, si Ruiz lo estaba terminando de convencer, si la decisión ya está tomada o si en realidad Torres tomará otro rumbo.

Además, Alajuelense ejecutó un movimiento con Carlos Mora, al desinscribirlo del primer equipo e inscribirlo como jugador del alto rendimiento.

El enigma sobre Alajuelense y Gabriel Torres se dilucidará pronto, en vista de que será el martes cuando cierre el periodo de inscripciones ante al Comité de Competición de la Unafut. Ese será el límite para saber en realidad si ‘Gabygol’ retorna a la Liga o no.

Hoy por hoy, los erizos cuentan con cuatro extranjeros que han visto acción en el Clausura 2022. Están inscritos con el primer equipo el hondureño Alex López, el panameño Freddy Góndola y el argentino Israel Escalante. Además, con boleta de alto rendimiento ha actuado el extremo catracho Bryan Samir Félix.

Un hipotético regreso de Gabriel Torres provocaría un ajuste en el equipo de Albert Rudé, en vista de que Félix ya no podría actuar más en la Primera, a no ser que ocurra un movimiento inesperado con otro de los foráneos que están en el plantel.

Jurguens Montenegro reapareció en la Liga con gol. (Prensa Alajuelense)

Aparte de la duda de si la plantilla liguista está cerrada o no, otra incógnita por descubrirse será conocer cómo le cayó al equipo este receso de dos semanas por la eliminatoria mundialista.

La Liga arrancó el torneo con el pie derecho, al cosechar dos victorias en su estreno, por 1 a 0 frente a Guadalupe y 4 a 0 contra Guanacasteca.

Si bien es cierto podría verse como un espacio de trabajo, la realidad es que el equipo no ha estado completo.

Leonel Moreira, Celso Borges, Bryan Ruiz, Aarón Suárez y Johan Venegas se encuentran con la Selección Nacional. Además, desde esta semana también se se marcharon a la Selección Sub-20 los juveniles Bayron Mora, Santiago van der Putten, Sebastián Rodríguez, Josimar Alcócer y Doryan Rodríguez.

Además, el extremo Freddy Góndola está con la Selección de Panamá. Quizás, la sorpresa fue la no convocatoria de Alex López a la Selección de Honduras que prácticamente ya está eliminada en el camino a Catar 2022.

La Liga jugará de nuevo hasta el próximo viernes, cuando visite a Pérez Zeledón, a las 3 p. m., en San Isidro de El General y aunque ya estarían disponibles los futbolistas de la Selección Mayor, (a excepción de Moreira, que aún debe purgar dos partidos de suspensión), pareciera difícil que ellos entren en lista.

La razón es que la ‘Sele’ jugará este domingo en el Estadio Azteca contra México y el miércoles lo hará en Kingston frente a Jamaica. Eso implica que estarían de regreso el jueves.

“Tenemos que pelear las primeras posiciones, tenemos bastantes jugadores en la Selección, había que ganar, estamos en nuestra casa digamos y ahora a pensar en lo que viene, recuperar un poco, viene semana larga por el tema de Selección, ahora desearles todos los éxitos a ellos, que todos tenemos que estar con la Selección”, expresó José Miguel Cubero luego de lo que fue la victoria contra Guanacasteca.

En su caso específico, él considera que estos días tienen que caerle bien, debido a que fue uno de los jugadores de Alajuelense que se habían contagiado por covid-19 y cuando actuó contra la ADG apenas tenía una semana de haber empezado a entrenar otra vez.

“Había que esperar, cumplir con todos los protocolos para beneficio no solo mío, sino de los familiares y todos los cercanos, pero había que jugar”, citó, confesando que después de ese juego estaba muy agotado.

En cuanto a los refuerzos, Cubero indicó que son jugadores que están llegando, tienen pocos entrenamientos y que hay que hacerlos sentir parte del grupo, en cancha.

“Tenemos bastantes movimientos que ellos no los saben, van a ir poco a poco y hay que tener un poco de paciencia, tranquilidad, que son grandes personas primero que nada y como futbolistas también vienen a aportarnos. Cuando regrese el panameño va a ser bienvenido y a seguir corrigiendo errores, porque tenemos mucho que corregir, es parte del fútbol”.

¿Quiénes han jugado en los primeros dos partidos de Alajuelense?

Miguel Andrés Ajú: 180 minutos en dos partidos y valla invicta.

Giancarlo González: 180 minutos en dos partidos.

Alexis Gamboa: 180 minutos en dos partidos, tres remates desviados.

Alex López: 173 minutos en dos partidos, un remate directo y tres remates desviados.

Ian Smith: 143 minutos en dos partidos, un remate desviado.

Freddy Góndola: 104 minutos en dos partidos, un gol, una asistencia y dos remates desviados.

Bryan Félix: 94 minutos en dos partidos, dos asistencias, dos remates directos y un remate desviado.

Johan Venegas: 90 minutos en un partido, un gol, cuatro remates directos y uno desviado.

Celso Borges: 90 minutos en un partido, un remate desviado.

José Miguel Cubero: 90 minutos en un partido.

Yurguin Román: 90 minutos en un partido, un remate directo.

Ian Lawrence: 90 minutos en un partido.

Israel Escalante: 85 minutos en dos partidos, una asistencia y dos remates desviados.

Aarón Suárez: 83 minutos en un partido, un remate directo.

Jurguens Montenegro: 78 minutos en un partido, un gol, tres remates directos y un remate desviado.

Josimar Alcócer: 75 minutos en dos partidos, tres remates desviados.

Bernald Alfaro: 62 minutos en un partido, un remate directo y un remate desviado.

Yael López: 36 minutos en dos partidos.

Carlos Mora: 27 minutos en un partido.

Doryan Rodríguez: 11 minutos en un partido, dos goles y dos remates directos.

Bryan Ruiz: 6 minutos en un partido.

Josué Meneses: 6 minutos en un partido.

