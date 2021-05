“Son personas que lideran muy bien el vestuario. No solamente es en la cancha, que de por sí no hay que decirle nada a nadie, es la etapa más rica que yo he vivido como profesional. Mucha gente me conoce porque soy estricto, gritón, que estoy encima, le estoy rompiendo la vida al jugador y aquí ha sido muy fácil, muy rico, desde siempre. Por eso Alajuela es lo que es y ustedes lo ven en la cancha, porque así se entrena y no es porque yo esté palo y palo, ellos son así”, relató.