Alajuelense respondió si tiene interés en Joseph Mora, el legionario que acaba de quedar libre

Joseph Mora quedó en libertad y es uno de los legionarios que podría optar por regresar a casa. El Charlotte FC de la Major League (MLS) de Estados Unidos anunció que el futbolista de 30 años quedó en libertad.

Su salida es sorpresiva hasta cierto modo, porque también es algo que ya se escuchaba, tanto como que Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa estarían interesados en repatriarlo.

El lateral izquierdo es un futbolista que tiene historial en los dos clubes, pues formó parte de las divisiones menores de los rojinegros, y después militó en las filas moradas.

Joseph Mora dejó de ser jugador del Charlotte FC. (Instagram Joseph Mora)

La Nación le consultó a Alajuelense si realmente Joseph Mora está dentro de sus planes, a poco menos de un mes para que cierre el mercado en el fútbol nacional.

“Nos llegó la información, es un jugador interesante que ha hecho carrera en el exterior y es parte de las posibilidades que tenemos para considerar”, respondió el vocero de la Liga, Marco Vásquez.

Que Andrés Carevic cuenta con una ficha más para su ajedrez por las bandas es una idea bien vista por la afición. También es algo que estudia la gerencia deportiva al club.

Mientras que se acerca el momento para que el futbolista tome decisiones sobre lo que más le conviene para su futuro, este miércoles optó por despedirse del Charlotte FC.

“Hoy me toca despedirme no de la manera que me hubiese gustado, pero a veces hay cosas que no solo dependen de mí. A los fans, decirles gracias porque para mí ustedes son el alma de este equipo. Ojalá nos volvamos a encontrar algún día. Se despide con la cabeza alta, un jugador que disfrutó y defendió cada minuto con este equipo”, escribió Joseph Mora en su Instagram.

