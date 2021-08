Alajuelense renovó a otra de sus jugadoras de proyección

Alexandra Pinell firmó por dos años más con la Liga. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense busca que el equipo compacto que ha construido en el fútbol femenino perdure por bastante tiempo.

Esa es la razón por la que la Liga se ha dedicado en las últimas semanas a extender el contrato de varias de sus jugadoras y ahora fue el turno de la sancarleña Alexandra Pinell.

La volante de 18 años tiene mucha proyección y firmó por dos años más con las leonas.

“Muy feliz y agradecida siempre con esta institución, creo que en el poco tiempo que he estado acá me he sentido muy bien y por eso es que renové mi contrato. Como dicen, uno siempre tiene que estar donde está feliz, entonces muy contenta y agradecida”, reseñó la volante.

Ella es parte de las jugadoras que defenderán la camisa de Costa Rica en el Mundial Femenino Sub 20 que se disputará dentro de un año en el país, en las gramillas del Estadio Nacional y del Estadio Alejandro Morera Soto.

Eso es algo que la alegra y la ilusiona, al igual que ver el crecimiento que ha tenido bajo la dirección de Wílmer López.

“A pesar de que en el torneo pasado no tuve tanta participación, al final hice un buen cierre del torneo. Ahora tengo muchas expectativas, tanto grupales como personales y espero concretarlas todas de la mejor manera”, citó Pinell.

Destacó que después de este año de entrenarse con la Liga, hoy se siente una mejor futbolista.

“Al principio me costó un poco la adaptación, porque es un cambio de pasar de Segunda División a Primera, con compañeras con una trayectoria muy larga. Tener compañeras de mucha experiencia que siempre me han aportado en este casi año que llevo acá y espero seguir adelante, seguir mejorando y en estos dos años tratar de hacer las cosas de la mejor manera”.

Jugar en el extranjero está dentro de sus anhelos, pero sabe que las bases de su futuro se construyen en el presente.

“Cualquier cosa puede pasar, yo creo que si uno hace las cosas de la mejor manera, se puede ver reflejado en ofertas en el extranjero. Ahorita estoy muy contenta donde estoy, espero seguir haciendo las cosas bien y ver qué pasa en el futuro”, destacó la futbolista rojinegra.

