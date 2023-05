Alajuelense quedó con una preocupación por decisiones del Disciplinario

¿Cómo tomó Alajuelense las decisiones del Tribunal Disciplinario? La Liga recibirá a Saprissa el jueves en el Morera Soto y la ‘S’ esperará a los manudos en su ‘Cueva’. Y por el lanzamiento de objetos peligrosos (piedras y monedas que reportaron los árbitros), a los morados se les impuso una multa de ¢200.000.

“Por un lado estamos satisfechos en el sentido de que vamos a jugar las finales en el Estadio Alejandro Morera Soto y en el Estadio Ricardo Saprissa. Eso quiere decir que ambas aficiones van a disfrutar de las finales en casa”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

“Al mismo tiempo, no deja de extrañar ni preocupar que hechos tan graves como los que se presentaron el domingo, donde llovieron piedras y monedas en la cancha, se vean como actos normales por la sencilla razón de que no impactaron supuestamente a nadie”.

Esta gran final convoca a las aficiones más numerosas del país y de parte de la Liga quieren que esta gran final sea una fiesta en paz, como debe ser.

“Nosotros vemos que en otros estadios del mundo suceden cosas lamentables, recién hay un ejemplo de lo que pasó en El Salvador y la industria del fútbol en Costa Rica tiene que evitar esas cosas, pero no podemos hacernos de la vista gorda, aunque hay personas que han minimizado el tema, que lo han normalizado”.

Vásquez insiste en que más allá de una multa, lo que debe quedar es una lección, del cuidado que deben tener los clubes en temas de seguridad, proteger la integridad de cuerpos técnicos, jugadores y en general de los aficionados.

“Si no, estamos mal. Qué bueno que cada equipo juega en su casa, pero no dejemos esto de lado. No podemos tapar el sol con un dedo”.

Al consultársele si presentarán alguna solicitud de investigación al Tribunal Disciplinario, le vocero manudo respondió que la Liga se enfocará en los partidos que vienen, en jugar la gran final contra Saprissa.

“El tema está ahora en manos de la Comisión Legal y de la Junta Directiva para analizar posibles acciones posteriores a que termine el campeonato. En este momento eso queda en pausa, hasta que la Junta revise las conclusiones de la Comisión Legal y eventualmente decidan qué procede”, destacó.

Andrés Carevic le hizo un llamado a la afición, de que por favor se comporten como se debe. En eso también hizo énfasis Marco Vásquez.

“Queremos hacer un llamado a ambas aficiones para ir a cada una de las casas a disfrutar del fútbol, para disfrutar con respeto, para disfrutar respetando la integridad de propios y contrarios. Y que las aficiones se comporten para que esto realmente sea una fiesta, hay que disfrutar la fiesta del fútbol. No podemos pensar que en algún momento tengamos que lamentar personas heridas y mucho menos que haya algo grave por culpa de estas cosas, jamás”, citó el vocero manudo.

Martín Arriola, cuando contó su verdad, dijo que tiene sus redes sociales llenas de amenazas e insultos. El domingo, él volverá a la ‘Cueva’, al partido definitivo de la gran final.

“No debe de ser peligroso, jamás, no debe ni puede ser peligroso para Martín ir al Saprissa. Ellos como lo tienen que hacer con el 100% de los aficionados, con jugadores propios y rivales, afición propia y rival, tiene que asegurar y cumplir con todos los protocolos de seguridad para proteger la integridad de cualquier persona”, apuntó.

Además, aseguró que el uruguayo cuenta con el apoyo irrestricto de Alajuelense.

“Tenemos las pruebas de la veracidad de sus declaraciones y su accionar el domingo anterior. Nosotros no tenemos ninguna duda de lo que pasó y él irá con el cuerpo técnico a cumplir su trabajo, sin ningún problema. Insisto, no podemos ver lo del domingo como algo normal”, finalizó Vásquez.