Alajuelense prioriza resultados que el juego bonito

Freddy Góndola convirtió el único gol del partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón en el Estadio Nacional. (Jose Cordero)

Los partidos de Alajuelense van acompañados de sufrimiento, o resultan juegos discretos, como el del miércoles contra Pérez Zeledón, que terminó con una victoria rojinegra por 1 a 0.

Fue un partido en el que también hubo poca presencia de aficionados en las gradas del Estadio Nacional. ¿Será que ese estilo de juego influye y que no resulta tan atractivo?

“Habría que ver a qué le llamamos atractivo, siempre está eso de un equipo que juega bien o no juega bien y siempre hay que saber qué es jugar bien. Creo que por supuesto hay cosas por mejorar, no sabría decirte el tema de las gradas, porque es algo que no tenemos cómo comprobarlo”, respondió el asistente técnico de la Liga, Martín Arriola.

Él piensa un poco más allá y hace el recuento de un torneo donde han jugado prácticamente cada tres días.

“La situación económica también no es sencilla para cada tres o cuatro días o siete días llegar al estadio”, apuntó.

Dijo que como equipo, ellos intentan partido a partido mejorar y estar atentos ante esas situaciones que tienen que ir solucionado sobre el camino.

“Pero también cuando uno hace el balance de lo que fue este juego ante Pérez Zeledón, Alajuelense no tuvo menos de cinco oportunidades de gol claras y el resultado podía ser más abultado”.

Arriola considera que día a día tienen que tratar de mejorar, porque a la vez surgirán inconvenientes sobre la marcha, que son secuelas de jugar tan seguido.

“Lo más importante es buscar los resultados”, afirmó el asistente de Fabián Coito.

“Hoy estamos clasificados a semifinales de la Liga Concacaf y estamos muy cerca de clasificar a semifinales del torneo local. Si uno quisiera que el equipo mostrara otras cosas, posiblemente sí. Tenemos siete futbolistas fuera por selección y algunos otros por lesión”.

Además, considera que hablar de las formas es subjetivo, aunque sí admite que cuando no se gana con contundencia, puede darse esa percepción.

“En este último juego nos faltó contundencia, el resultado no fue abultado, por falta de contundencia. Con respecto a las formas, siempre el paladar de todos los que estamos en el fútbol, de los que vemos fútbol, podemos sentir cosas diferentes con respecto a si me gusta o no me gusta como juega un equipo. Nosotros día a día tratamos de mejorar esa situación”.

Dijo que el equipo busca de forma persistente generar más situaciones, posiblemente ser más contundentes.

“Con respecto a llegar al liderato general está dentro de las posibilidades, la distancia son siete puntos de nueve. Tenemos muy claro que es algo difícil, dentro de las matemáticas es posible y nosotros vamos a pelear por conseguir estos nueve puntos que tenemos en juego de aquí al final, tratando de sacar el 100% de los puntos”, destacó Arriola.

Pero también no se convierte en una obsesión para la Liga, porque él recuerda que los últimos torneos han mostrado que no solo el que sale líder general puede ser campeón.

“Entonces, en un torneo donde la complejidad ha sido alta con respecto a la cantidad de partidos que hemos jugado, poco a poco vamos cumpliendo los objetivos”.

Reiteró que Alajuelense es el único equipo costarricense que está jugando las semifinales de la Liga Concacaf y, que a la vez, es el único representante del fútbol tico que va para la Liga de Campeones de Concacaf.

“Ahora queremos sellar la clasificación. Sabemos que todavía tenemos una ventaja de cinco puntos con nueve posibles, tenemos que buscar sellar la clasificación y después, en esa recta final, de dinámica bastante intensa, buscar el campeonato en los dos torneos, porque esa es la obligación de Alajuelense”, finalizó.