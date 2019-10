Otro futbolista que es muy seguido a nivel internacional es Marco Ureña, quien reseñó: “Estoy muy tranquilo, la verdad es que mis representantes saben cómo soy yo, cómo me manejo. No me gusta hablar nada de cosas hasta que no haya opciones claras. Ahorita estoy tranquilo en la Liga, estoy disfrutando mucho y espero cerrar bien el torneo”.