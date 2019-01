“Todos tenemos que estar preparados y no podemos abusar de un jugador, porque a veces siento que abusamos de él, de la condición de él, de la marca, de la presión y algunos se relajan cuando él sale a presionar y no desconfían de la capacidad de él, así nos cierran la línea y a veces no puede y el resto de nosotros tenemos que solucionarle a él también”, reseñó el atacante.