“Hay que estar muy atentos a nivel de finales porque tenés un mal partido y quedás afuera. Entonces, trabajaremos basados en esa parte. Con respecto a cómo está diseñado este torneo, claro que nosotros no estamos de acuerdo, porque no le da ningún beneficio al que realmente es muy regular y trabaja bien y está arriba en la tabla. No tenemos ningún beneficio de salir líderes generales por 10 puntos o 20 puntos, pero bueno, así está hecho el torneo, así lo aceptamos y así lo estamos enfrentando”, reseñó el argentino.