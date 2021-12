Alajuelense pide anular tarjeta a Bernald Alfaro y sanción para Kendall Waston por fingir

Alajuelense jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Bernald Alfaro. (Rafael Pacheco Granados)

En Alajuelense están convencidos de que la expulsión de Bernald Alfaro no debió darse y que Keylor Herrera se equivocó al mostrarle al sarchiseño la segunda amarilla en el inicio del segundo tiempo del clásico del jueves, en el que Saprissa derrotó a la Liga por 2 a 1.

Al sentirse afectados, los rojinegros no se quedaron cruzados de brazos y este viernes presentaron una petición ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), buscando que Alfaro pueda estar disponible el domingo, cuando se dispute el último capítulo de esta fase final en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Presentamos las pruebas que son el video y las fotos de la acción al minuto 46 entre Bernald Alfaro y Kendall Waston. Solicitamos que se abra un proceso sumario de acuerdo al artículo 81 del Reglamento Disciplinario, con base en la acción”, expresó el asesor legal de la Liga, Luis Diego Corella.

El experto en derecho y que tiempo atrás fue presidente del Tribunal Disciplinario indicó que la petición presentada por Alajuelense va en dos sentidos.

“Que se le elimine la sanción a Bernald, o sea, que se le quite la segunda amarilla que le provocó la expulsión y que además se sancione al jugador Kendall Waston por fingir. La idea de presentarlo lo antes posible es para que en la reunión del Tribunal sea de conocimiento por ellos”.

Corella explica que las pruebas demuestran que lo que pasó en esa acción no coincide con lo que Keylor Herrera escribió en el reporte arbitral.

“Es que se demuestra que no hubo contacto y el informe arbitral también contempla una situación, porque dice que el motivo de la segunda amarilla de Bernald Alfaro en el minuto 46 fue por realizar una entrada temeraria, usa la palabra temeraria, cuando es evidente y así se observa en el video y en un registro fotográfico que estamos aportando también de que la tal falta temeraria no existe”, detalló.

¡Alajuelense se queda con 10!



Expulsado Bernald Alfaro.🔴 pic.twitter.com/SRuWmWaDWA — FUTV (@FUTVCR) December 10, 2021

Dijo que hay un antecedente de un caso similar que se presentó hace un año, cuando el Tribunal Disciplinario recurrió al video para quitarle una expulsión al saprissista Mariano Torres en Guápiles, al determinar que fue injusta.

Pero eso no fue todo, pues el Disciplinario decidió exonerar de la pena al futbolista de Saprissa, pero a la vez, castigó al santista Douglas López por considerar que simuló e indujo al error al árbitro.

Análisis arbitral. Expertos en arbitraje también son del criterio que la expulsión de Bernald Alfaro no debió de darse.

“Fue una falta común y corriente, no ameritaba ninguna tarjeta. Jamás debió mostrarle la cartulina amarilla al jugador de Alajuelense”, comentó el exárbitro internacional Greivin Porras ante la consulta de La Nación.

Consideró que la determinación errónea de Herrera pudo darse por la posición que él tenía en el terreno de juego y que observó algo diferente a lo que mostró la televisión.

“Su apreciación no fue la mejor y tomó una decisión equivocada y por ende le tuvo que mostrar la tarjeta amarilla”, añadió Porras.

Por su parte, Ramón Luis Méndez aseguró que el trabajo de Herrera fue muy malo y no le gustó su actuación en el terreno de juego.

“Hay algo peor que la expulsión, que para mí no era jamás. Alfaro saca el balón. Él pega el balón y luego Kendall Waston llega y sin cometer falta cae, hay un encontronazo y decide expulsarlo, pero jamás. En el caso de Marcel (Hernández), sujeta a Herrera de la mano y esto es de expulsarlo. Esto un juez no lo puede permitir. No es verlo a los ojos, es decirle al jugador usted me respeta”, opinó Méndez.

Alajuelense emitió este comunicado este viernes. (Prensa Alajuelense)

Será posiblemente este viernes cuando se conozcan las sanciones que dejó el primer clásico de una fase final que terminará el domingo a partir de las 5 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.