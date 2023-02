Alajuelense perdonó a un diezmado Saprissa que nunca se dio por menos

Javon East entró en el segundo tiempo para darle más peso ofensivo al Saprissa pero no lo consiguió. (Jose Cordero)

Alajuelense tuvo la oportunidad de detener el invicto del que Saprissa se jacta. También pudo ganar en el Ricardo Saprissa y dar un golpe en la mesa, además de dejarse el liderato en solitario; pero el chance se le fue. La Liga fue ampliamente superior al Monstruo, de hecho tuvo al equipo rival dominado y metido en su propia área; sin embargo el gol del triunfo no llegó.

Carlos Mora pegó una pelota en el vertical de mano derecha de Kevin Chamorro, también Aarón Suárez reventó un balón pero en el horizontal y Josimar Alcócer movió otro palo. Alex López exigió al arquero morado que respondió bien, otro que tuvo su chance fue Dardo Miloc.

Mora fue la mejor figura rojinegra y del partido, porque con su velocidad y habilidad fue un verdadero dolor de cabeza para defensores; por esto fue que el gol manudo llegó por medio de sus pies. Mora robó la espalda de Fidel Escobar, dejó atrás a Chamorro y disparó; pero después ni él ni sus compañeros lograron penetrar nuevamente el arco tibaseño.

El que salió fortalecido con la falta de efectividad rojinegra fue Chamorro, portero que entra a competir con Esteban Alvarado por la titularidad del arco tibaseño. El guardavallas que nació en Carmelita demostró jerarquía y calidad; fue determinante para que la S no perdiera.

Del Monstruo se puede decir poco más que fue un equipo sumamente aplicado en defensiva, con lo que dio un claro mensaje que su solidez en zaga es una de sus grandes fortalezas. La muralla impuesta por Kendall Waston, Fidel Escobar y Pablo Arboine es difícil de derribar... Los morados saben aguantar y en algunos lapsos hasta parece que disfrutan de sufrir sacando pelotas de su área.

La temprana expulsión de Ariel Rodríguez le pegó duro a Jeaustin Campos, timonel que no supo como levantar a su equipo en ofensiva, pero sí se ocupo por bloquear a la Liga, esto más la dosis de suerte por los remates que se fueron a los palos le dio un punto.

El clásico nacional fue un partido disputado en el que también los protagonistas se excedieron en cuanto a la agresividad a la hora de ir por el balón. Al final solo hubo una tarjeta roja, pero bien pudieron verse dos o tres más. Pablo Arboine, Kendall Waston, Josimar Alcócer y Freddy Góndola rozaron el límite para irse temprano a las bañeras.

Saprissa le hizo daño a la Liga de la única forma posible por medio de la táctica fija. En una acción Mariano Torres buscó a Kendall Waston, la Liga hizo todo por rechazar, pero ni Leonel Moreira ni Alexis Gamboa lo lograron, luego de un disparo de David Guzmán el balón le quedó a Waston que envió el balón a besar la red.

Todo el segundo tiempo, el Monstruo pasó encerrado en su zona; no obstante en el cierre una falta en las cercanías del área manuda despertó a su afición que gritó la infracción como un gol; en la Cueva sabían que una acción así era la única forma de alcanzar el 2 a 1, el cual no llegó.

Más por un impulso desde la gradería, los saprissistas buscaron el arco rival en los últimos cuatro minutos y consiguieron incomodar a un Leonel Moreira que había estado muy tranquilo.

Saprissa y Alajuelense no dieron el partido más espectacular; los morados se dedicaron a defenderse, la Liga sí buscó hacer daño pero no tuvo efectividad. Al final el duelo terminó igualado, la lucha por la punta continúa. La Liga dejó ir el chance de darle un golpe a su archirrival, algo que normalmente no perdona cuando la situación es inversa.