“El fútbol no es para andar buscando cómo dañar la carrera de alguien, están pidiendo que no trabaje ocho partidos y no están tomando en cuenta que al final si él decide contrademandarlos puede hacerlo, porque el daño y el perjuicio contra él es grave, él no gana cinco pesos y se está pidiendo que suspendan a un jugador de selección”, afirmó.