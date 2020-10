“Bryan me llamó, me preguntó que si había algún problema en hacerlo público y yo dije que yo no podía porque es un tema privado de cada uno, que quien quiera lo diga y quien no, cada uno tiene su situación personal. Si cada uno de manera individual lo quería hacer es bueno, creo que hay que normalizar la situación. Ninguno se contagió porque quiere, todos hacemos lo máximo posible por no contagiarnos, pero llegó el momento en el que a alguno le toca y creo que hay que normalizar esa situación”, manifestó el español.