“Yo entiendo que un árbitro se puede equivocar, pero no entiendo que habiendo un video, dos estamentos hayan declinado el recurso de la Liga. Espero que sea falta de competencia y no haya nada más. Me sabe muy mal por Barlon, creo que se es muy injusto con él y ojalá que así como Costa Rica es muy diferente en muchos aspectos, esta parte del fútbol pueda mejorar”, añadió Lleida.