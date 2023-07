Alajuelense no está jugando a lo Andrés Carevic y él cree saber por qué

Alajuelense está lejos del juego vistoso que ha caracterizado al equipo con Andrés Carevic. Se vio de visita contra Santos y se repitió en casa ante Liberia, en un partido de muchos goles, que acabó 3 a 3. Sin embargo, esa situación no sorprende al técnico argentino, quien dice tener muy claro por qué la Liga se ve así en este arranque.

“Tuvimos once jugadores que se integraron hace unos días y hay que trabajar porque no pudieron hacer pretemporada. No es excusa, pero eso tarda el proceso para que el equipo tenga un mejor fútbol”, afirmó Andrés Carevic para responder por qué no está carburando el sistema.

”Uno quiere que de inicio tengan un gran funcionamiento en todos los partidos, pero el rival juega también y nosotros seguimos trabajando para que partido a partido el equipo vaya encontrando el funcionamiento que queremos”.

Del empate 3 a 3 contra Liberia, el argentino apuntó que fue un partido de dos partes, un primer tiempo deficiente, en el que Alajuelense no jugó bien y un complemento donde revirtió todo lo que no hizo en la primera parte.

Su criterio es que Alajuelense definitivamente puede dar mucho más de lo mostrado en estos dos juegos.

“Nos faltó en el primer tiempo ese desarrollo del juego que nosotros siempre tenemos y al final de cuentas acabó en un empate. Estamos molestos y dolidos por el resultado, pero hay que seguir trabajando muy duro para poder equilibrar el equipo y que podamos tener el funcionamiento que no hemos tenido en estos dos partidos”, admitió.

- Hizo seis cambios en la formación titular. ¿Era necesario rotar tanto?

- Lo que pasa es que ustedes no saben. Hay situaciones internas de algunos jugadores que no estaban al 100% para jugar y por eso algunos cambios. Otros por estrategia, pero al final de cuentas tenemos que valorar que tenemos once jugadores que no hicieron pretemporada.

“Hay que darles minutos a todos, porque a pesar de que es el inicio del campeonato y hay que ganar siempre, tenemos una buena planilla para poder hacer algunos cambios o rotar jugadores con la cantidad de partidos que tenemos.

“Confiamos en nuestros jugadores, agradecer el gran esfuerzo que hicieron, de ir perdiendo 2 a 0, revertir el marcador y después se empató. Seguiremos trabajando duro, porque nos queda mucho camino por delante”.

- De los cambios, la zona defensiva sufrió más modificaciones. ¿Está satisfecho de la labor de los laterales?

- No voy a hablar del tema individual, hablo como equipo y creo que el equipo tiene que dar muchísimo más; claro que el equipo tiene que evolucionar. Entonces, no puedo hablar de la parte defensiva, medios o ataque. Es hablar de manera grupal.

- ¿Seguirá la rotación en el arco?

- Nosotros tenemos que tomar las decisiones por varias cuestiones, no solo de carga, estrategia y vienen muchos partidos por delante. A medida que pasen los partidos tomaremos la mejor decisión para siempre tener el mejor once disponible.

- ¿Cómo se encuentra Johan Venegas y qué tan rápidos están siendo los partidos ante este debut internacional que tendrán el martes?

- Este domingo valoraremos a todos los jugadores que no pudieron estar disponibles este sábado y de ahí tomaremos la decisión para tener el mejor once el martes, porque es importante el arranque de la fase de la Copa Centroamericana de Concacaf.

- ¿Ya le dieron algún reporte de Josimar Alcócer? ¿Es grave?

- Tiene un golpe y hay que valorarlo. No hay un diagnóstico en este momento, esperemos que sea nada más un golpe y pueda estar bien.

- ¿De los jugadores con sobrecargas y lesiones, cuál es el que está más cerca para regresar?

- No te lo puedo decir porque eso va en el proceso día a día. No puedo decir si uno está listo mañana o pasado, porque hay que valorarlos a todos, el lunes igual y se tomará la decisión para ver cuáles serán tomados en cuenta.

- ¿Quién está mejor de ellos?

- Los cuatro vienen evolucionando: Johan Venegas, Joshua Navarro, Alexis Gamboa y Carlos Mora. No puedo decir quién, porque puede que mañana el que venía evolucionando bien no siguió evolucionando. Y a lo mejor se tiene que retrasar unos días. El tema de las lesiones es que no se puede decir si alguien estará antes que el otro.

“Si hay alguien con una cirugía como Anthony (Hernández), bueno, pero de los cuatro, este domingo los valoraremos”.

- Se viene un torneo muy cargado. ¿Cómo lo toma?

- Sabemos que tenemos ocho partidos en agosto y por eso digo que con el tema de los jugadores hay que analizar cargas, aspectos estratégicos y tomar decisiones para el mejor once siempre.

- ¿Qué puede decir de la reacción que tuvo el equipo cuando iba perdiendo?

- Es la Liga que queremos ver, la del segundo tiempo. Buscaremos trabajar duro para que tengamos una regularidad y un equilibrio para que el equipo siempre tenga ese rendimiento.

- ¿Se asemeja la realidad de Alajuelense hoy con el rol de Michael Barrantes con lo que fue el aporte de Álvaro Saborío para la 30, siendo veterano y de jerarquía?

- Junto a la directiva pensábamos que teníamos que incorporar jugadores de jerarquía. Uno es Michael Barrantes y el otro es Joel Campbell, junto a otros chicos que tienen potencial. Esa es la idea y es el camino que como institución queríamos.

- Más allá de que es un nuevo torneo, Alajuelense está viviendo a nivel de aficionados mucha expectativa con Joel Campbell por su regreso y que esté aquí. ¿En el camerino también se siente eso?

- Con la llegada de Joel, de Michael, es algo normal, no hay nada de otro mundo. Trabajar duro, porque al equipo le hace falta más juego para que vaya en funcionamiento, porque hay once jugadores que se incorporaron ahora.

“De un día para otro tener un funcionamiento muy bueno es difícil. Seguiremos trabajando para que el equipo pueda estar más sólido, más equilibrado, jugar bien y ganar. Joel se integró bien al grupo, trabaja duro como todos, así que a seguir adelante como lo venimos haciendo”.

Así va el Apertura 2023 Copiado!

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.