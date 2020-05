“Es lamentable que no tuvieran las agallas para dejar al descubierto una mentira y no tenemos otra alternativa que sacar a los mentirosos. Eso es lo que deduzco de esta sentencia, porque está clarísimo en todas las pruebas que presentamos y lo vio el país, no solamente 20 o 30 personas, porque en el caso de Barlon Sequeira nunca hay una ofensa y si se escudan en un formalismo por la falta de capacidad para discernir la capacidad real, o sacamos a los jueces o a los mentirosos y yo diría que primero a los mentirosos y después a los jueces incompetentes”, expresó Cabezas a este medio.