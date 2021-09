Alajuelense mete presión a punta de goles

Marcel Hernández marcó un doblete en el triunfo de Alajuelense contra Guadalupe. (Alonso Tenorio )

Para ganar no hay que rematar más, sino encontrar la fórmula exacta de la efectividad, máxime en un partido de muchos goles.

Eso fue lo que jugó a favor de un Alajuelense que se impuso de visita por 4-2 ante un Guadalupe que no jugó mal, pero que no estuvo tan fino en el Coyella Fonseca como la Liga.

Cuando esa falta de puntería es tan marcada, se paga caro, como les ocurrió a los locales.

En la otra cara de la moneda, la situación fue totalmente diferente.

Alajuelense supo reponerse a los momentos de apremio con goles, para nivelar el juego y continuar con el control de las acciones.

Para los manudos este resultado es importante, tomando en cuenta que se enfrentaba a un rival que por lo general le hace buenos partidos y que inclusive en el pasado le había quitado puntos.

Además, es una victoria que le permite llegar a 17 puntos en diez presentaciones. Es decir, los manudos amanecen este domingo a tan solo un punto del líder del torneo, que es Sporting FC.

Fue una buena noche para el cubano Marcel Hernández, quien marcó un doblete.

“Fue un partido bonito, en todos los sentidos, lo más importante es que ganamos, seguimos sumando para estar arriba en la tabla y me voy contento, porque ahí poco a poco vamos buscando la mejor versión”, mencionó el cubano en Tigo Sports, quien ahora es colíder de goleo junto a Hernán Fener, ambos con seis tantos.

Para él es normal que por ciertos lapsos se le complicara el juego a la Liga.

“Sabíamos que ellos iban a ser incisivos, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, que teníamos que aprovechar las que tuviéramos arriba para tener una ventaja. El 2-0 es un poco traicionero y anímico. En el 2-1 debíamos tener la paciencia de ser contundentes y darle tranquilidad a la parte baja”, citó Hernández.

Ahora, él está a tan solo dos goles del tercer máximo anotador extranjero en Costa Rica, que es Claudio Ciccia.

“Contento, porque creo que lo más importante es la constancia y son apenas tres años nada más, no es fácil, es de mucho sacrificio, de mucho trabajo, de mucha entrega, de muchos compañeros que han pasado alrededor mío y me han ayudado y me han aconsejado”.

Los otros dos tantos rojinegros fueron obra de los cachorros, por intermedio de Aarón Suárez y de Josimar Alcócer.

De ellos, el último abrió expediente en la lista de anotadores en el fútbol de la Primera División.

Josimar Alcócer está haciendo sus primeras armas en la máxima categoría y este sábado se estrenó en las redes. (Alonso Tenorio )

Por Guadalupe, los dardos fueron de Aarón Murillo y Lizandro Cabrera.

La Liga tuvo más aciertos que errores y eso le dio otros tres puntos, que al final de cuentas era su gran propósito.

El equipo de Luis Marín siempre estuvo con el marcador a favor; mientras que el ímpetu guadalupano no alcanzó, a pesar de que hilvanó buenas acciones, principalmente con Aarón Murillo y con Royner Rojas.

“Los equipos que venían se les complicaba, no les gustaba venir acá, pero no sé qué ha pasado en estos partidos”, lamentó Rojas en declaraciones a Tigo Sports.

Los goles. El primer tanto de la Liga llegó muy rápido.

Ian Smith se luce con una jugada en la que recupera el balón, lo cuida, se quita a Josué Abarca y un par de marcas más para dárselo a Marcel Hernández. El cubano remata y anota, apenas en el minuto 4.

Guadalupe tendía a mejorar, pero los rojinegros lograron salir de aprietos con otra anotación, al encontrar mal parados a los locales.

De nuevo es una acción colectiva en la que intervienen Brandon Aguilera, Marcel Hernández que en esta ocasión asiste y Aarón Suárez marcó en el minuto 23.

Aarón Suaŕez anotó el martes anterior y este sábado también se hizo presente en la red. (Alonso Tenorio )

Cayó el descuento de Aarón Murillo, tras un servicio de Royner Rojas.

Los de casa reclaman una pena máxima, ante una salida de Leonel Moreira sobre Rojas, pero David Gómez no lo consideró así.

Josimar Alcócer pica al espacio y le gana el viaje tanto a Marcos Josué Meneses como al arquero Jara y así se estrenó como anotador en la máxima categoría. De nuevo, la Liga del futuro alzó la mano en el presente rojinegro.

Alajuelense marcó su cuarto tanto luego de un movimiento de Bryan Ruiz, que le sirvió el balón a Brandon Aguilera para asistir a Marcel Hernández en el minuto 73.

Finalmente, Guadalupe consiguió su segundo tanto en el minuto 81, traducido en un pase de Ariel Arauz y un cabezazo de Lizandro Cabrera.

Pese a tantas ausencias, la Liga resuelve sin problemas sus juegos.

Dentro de diez días tendrá disponibles a Barlon Sequeira, Johan Venegas y Alonso Martínez. Otros próximos a volver son Yurguin Román y José Andrés Salvatierra.

Quien demorará un poco más es Alex López, pues presenta un esguince grado dos.

De momento, la Liga mete presión a punta de goles.

Ficha del juego

2 Guadalupe

Jorge Jara, Darío Delgado, Josué Meneses, René Miranda, Brandon Bonilla, Haxzell Quirós, Eduardo Juárez, Aarón Murillo, Royner Rojas, Josué Abarca y Nicolás Azofeifa.

D.T.: Alexánder Vargas

Cambios: Elian Morales (Abarca. al 63′), Ariel Arauz (Murillo, al 72′), Lizandro Cabrera (Rojas, al 72) y Jorkaeff Azofeifa (Quirós, al 84′).

4 Alajuelense

Leonel Moreira, Ian Smith, Daniel Arreola, Giancarlo González, Ian Lawrence, Bernald Alfaro, Brandon Aguilera, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Marcel Hernández y Aarón Suárez.

D.T.: Luis Marín

Cambios: José Miguel Cubero (Alfaro, 60′), Bryan Ruiz (Suárez, al 62′), Andrés Gómez (Alcócer, al 76′) y Doryan Rodríguez (Hernández, al 80′).

Goles: 0-1 (4′) Marcel Hernández (Smith), 0-2 (23′) Aarón Suárez (Hernández), 1-2 (56′) Aarón Murillo (Rojas), 1-3 (63′) Josimar Alcócer, 1-4 (73′) Marcel Hernández (Aguilera) y 2-4 (81′) Lizandro Cabrera (Arauz).

Árbitros: David Gómez al centro, asistido por Danny Sojo y Leslie Macre.

Estadio: Coyella Fonseca, Guadalupe, 7 p. m.