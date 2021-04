En esa misma emisora le preguntaron: “¿Qué le genera cuando la afición en general dice que la Liga se puede caer porque se fue Geiner Segura?”. Para responder, primero se rió y seguidamente pronunció: “Están confundidos, que estén tranquilos que no pasa nada, que al final la Liga se puede caer o no se puede caer, pero no dependerá de si está o no está Geiner”.