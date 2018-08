“Es una prueba de amor, es muy duro, no le digo que no, porque yo trabajo. Tengo el apoyo de mis papás y mi mamá siempre me ayuda con ella y me la cuida en los ratitos que yo voy a trabajar. Todo se puede y la sonrisa que Mariana me da al despertar y al anochecer es una satisfacción y una razón para seguir adelante”, amplió.