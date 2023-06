Alajuelense invitó a unos cuantos socios a presentación misteriosa

Alajuelense tendrá un anuncio importante este jueves, que dejó en el misterio, pero de manera intrínseca todos saben de qué se trata.

Será un evento muy exclusivo y así se lo informó el club a unos cuantos asociados elegidos dentro de un grupo reducido para acudir a la actividad.

Parte de los escogidos contaron a La Nación que fueron contactados por la oficina de socios de Alajuelense el martes vía telefónica.

Alajuelense hará un anuncio importante este jueves 8 de junio en un evento privado, al que ni siquiera la prensa podrá ingresar, solo la televisora oficial. (Rafael Pacheco Granados)

Les explicaron que hicieron una selección para conformar un grupo pequeño de socios dándoles la oportunidad de que acudan este jueves 8 de junio, a las 5 p. m., a Grupo Mutual en Alajuela.

Justo a esa hora, también se efectuará en Miami el sorteo de la Copa Centroamericana de Concacaf. Evidentemente, la cita no es para eso.

A los asociados que fueron citados como invitados de honor a este evento no les dieron ningún nombre en específico en caso de ser un fichaje.

Tampoco les dijeron si será la exhibición de la indumentaria con la nueva marca que vestirá Liga Deportiva Alajuelense.

No es un evento abierto a la prensa. De hecho, en cuanto a medios de comunicación solo tendrá acceso un socio comercial. Coincide con un programa que Repretel anuncia desde hace varios días para este jueves, a las 6 p. m., llamado El Rugido del León.

Justo a esa hora empezará la gala de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) a lo mejor de la temporada 2022-2023, que se transmitirá por FUTV.

A los socios invitados para ese evento en el Grupo Mutual, tan solo les dieron una pista, pero suficiente para sacar la deducción inmediata: “Será la presentación más importante de los últimos tiempos, después de la llegada de Bryan Ruiz”.

Con eso, de manera automática se piensa en un solo nombre: Joel Nathaniel Campbell Samuels.

Aunque la posición oficial de la Liga es que esperarían a que el jugador acabara su participación con el León de México en la final de la Liga de Campeones de Concacaf para que él tomara una decisión, la realidad es que todo estaba listo.

El tico que se despidió de las fieras con un título más en su palmarés trató de ser muy cuidadoso con lo que decía a su arribo al país.

Mientras aseguraba que trataría de tomar una decisión lo más tranquilo posible, en vista de las ofertas que tiene, minutos después también se le escapó esta frase: “Mi decisión es estar en el país, disfrutar de lo que es el fútbol de Costa Rica (...), yo creo que es un buen momento para venir”.

Es cierto que lo meditó, pero la decisión está tomada.

También es real que después de tantos años como legionario, quería estar cerca de su familia, algo que conseguiría jugando de nuevo en el campeonato nacional.

“Yo siempre he estado acostumbrado a estar en equipos que pelean siempre por el título. Así que no sería nada diferente a lo que he venido durante toda mi carrera. Y si se da la posibilidad voy a demostrar que soy un gran jugador y que puedo ayudar a cualquier equipo a ser campeón”, afirmó Joel Campbell.

Cuando llegó al país, también dijo que él nunca ha jugado por dinero.

“Si usted juega por dinero, el dinero no llega. Si usted juega por amor al fútbol el dinero va a llegar, entonces es algo que he tenido claro y lo he demostrado con los años. Gracias a Dios me ha bendecido con esas partes, pero yo nunca en mi vida ni lo haré, jugaré por dinero. Juego por pasión”, destacó el futbolista que será anunciado este jueves como refuerzo de Alajuelense.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.