“Antes del clásico creo que no se hablaba mucho del tema, al principio sí, antes de empezar el campeonato se hablaba de jugar ese sistema, pero cuando empezamos y se daban los resultados positivos no se tomaba como tema de conversación. Pasa el clásico y ahora sí, pero es un tema que no nos compete a nosotros, es un tema del profesor y hay que trabajar lo que él plantee”, apuntó.