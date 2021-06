“El fútbol femenino aporta no solo a la institución, sino a la liga como marca. Yo no tengo duda de que a nivel global en el fútbol femenino es donde habrá mayor crecimiento en los próximos años; cada vez va creciendo más, hay más aficionados, más interés y, por lo tanto, ya desde un punto de vista no solo deportivo, sino como de proyección a futuro y fortalecimiento de la marca de la institución no podemos estar separados del tema del fútbol femenino”, detalló.