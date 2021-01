“Esta institución le está dando un apoyo increíble al fútbol femenino. Ir acortando esa brecha es algo que a uno lo ilusiona un montón. Uno como que ya va de salida, pero las más jóvenes que están aprovechando esto que está empezando, me siento contenta por ellas, seguir manteniendo eso y que ellas lo puedan aprovechar más. Esta estructura que tiene Alajuelense es increíble y que el equipo femenino pueda utilizarlo es algo que uno no puede ni imaginárselo, solo por esa parte, todo lo que uno tiene acá, el gimnasio, las canchas, poder jugar en el estadio, que es algo increíble, ya solo por ese lado es algo que no tiene comparación”, expresó la jugadora.