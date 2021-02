“Lo tomo con felicidad, con alegría, con más motivación que nunca para seguir jugando de la misma manera y seguir aportándole al equipo. Estoy contento de seguir perteneciendo hasta 2025 al, para mí, mejor equipo de Centroamérica. He mejorado demasiado como futbolista, como persona, hemos mejorado bastante como equipo, pero en lo personal me siento muy cómodo, muy respaldado y las cosas se me han dado en la cancha”, comentó Fernán Faerron, a quien Leonel Moreira bautizó hace algún tiempo como ‘Faraón’.