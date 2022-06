Alajuelense festejó el tricampeonato entre lágrimas, euforia y algarabía total

Alajuelense se proclamó campeón del fútbol femenino por tercera ocasión consecutiva. (Alonso Tenorio)

Invictas, tricampeonas y con poco más de 14.000 personas ovacionándolas desde las graderías del Morera Soto luego de imponerse en los dos clásicos de la final.

Esa era su feliz realidad, por la que han luchado desde hace tiempo y a ellas aún les parece que se trata de un sueño del que no quieren despertar.

Unas se tiraron al piso, otras corrían sin un rumbo fijo en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto.

Wílmer López se fundía en un abrazo con Mercedes Salas y con los demás integrantes del cuerpo técnico. Todos saltaban juntos.

Lixy Rodríguez lloraba desconsolada, Gabriela Guillén estaba eufórica y María Paula Coto celebraba a más no poder.

Shirley Cruz disfrutaba del momento, Noelia Bermúdez sentía la satisfacción del deber cumplido y a Kenia Rangel la invadía el orgullo de ser parte de este grupo que está haciendo historia en el fútbol femenino.

🎥 .@ShirleyCruzCR: “Cuando son finales por más dolor que haya eso uno tiene que dejarlo de lado”. pic.twitter.com/1BhUgn5RM4 — Fanny Tayver Marín (@FannyT_LN) June 19, 2022

Así pasaba con cada integrante del equipo. Las más jovencitas que no entraron en lista intentaban meterse a la cancha para unirse al festejo.

María Paula Salas desde un palco disfrutó la final y la vivió a más no poder; Yalitza Sánchez también y con su chaqueta de Alajuelense la guardameta entró al campo para ir a festejar con sus excompañeras, porque aunque ya no esté en el plantel, es una liguista de corazón.

“Una alegría muy inmensa el poder conseguir el tricampeonato, de una manera invicta. Durante el torneo le bajamos el tono a eso del invicto, pero llegó la hora de tirarlo para arriba y es un logro del grupo, del cuerpo técnico, de la afición como tal y es un orgullo pertenecer a este equipo”, expresó María Fernanda Barrantes, quien tiene en mente retirarse a final de este año.

Mientras que Lixy Rodríguez dijo: “No creíamos que íbamos a durar tanto tiempo invictas, pero se nos da y es gracias al trabajo de todo el equipo, es algo que le debemos a la gente que ha venido a todos los partidos, para el liguismo”.

Ella estaba muy conmovida y esas lágrimas que corrían por su rostro tenían su razón de ser.

“Hemos jugado sin gente y ahora esto es algo impresionante. Es algo que las que llevamos mucho tiempo en esto nos lo merecíamos. Vivir esto, tener el estadio lleno, que la gente se acerque es algo que deseábamos tener. Corremos en la cancha por toda esta gente. Cuando iniciamos venían solo nuestros familiares y esto es increíble”, señaló.

Y entre la algarabía estaba el ídolo, el guía de las leonas que desde el banquillo sigue haciendo historia en el equipo de sus amores.

“Cuando uno gana algo dentro de una institución que uno ama, lo saborea muchísimo más. Cuando uno deja huella dentro de una institución que uno ama lo disfruta y siendo el aniversario, la final, un clásico, ganando allá, ganando aquí, yo creo que todo se dio para que el liguista celebrara en grande los 103 años del club”, destacó Wílmer López.

Las arqueras María Paula Alfaro y María José Zúñiga estaban muy emocionadas en el festejo del tricampeonato. (Alonso Tenorio)

El técnico de la Liga asegura que la clave del éxito está en sus jugadoras, en esa actitud de querer siempre ganar y marcar diferencia sobre los demás equipos, porque considera que todas tienen capacidad y condiciones.

“Están sobradas, lo han demostrado partido a partido. Nunca me ha gustado hablar del invicto, pero conseguir dos campeonatos invictas no es cualquier equipo que lo hace. Se deben tener jugadoras de buen calibre, buena mentalidad y eso es lo que me enorgullece, tenerlas en mis manos y verlas como responden es impresionante”, citó el Pato.

Volvía a ver hacia las graderías y lo impresionaba la multitud de aficionados que estaban ahí, apoyando y festejando con sus jugadoras.

“Gracias, no tengo más palabras que gracias, este amor incondicional de mi parte hacia toda la afición es de por vida, no solo de cuando fui jugador. Sigue siendo y moriré agradeciéndoles, moriré siendo liguista, más cuando uno ve el respaldo, el apoyo que ellos le dan a la institución”.

Su criterio es que la Liga está haciendo algo bueno en el fútbol femenino, “está despabilando a las demás instituciones, pellizcando a instituciones para que metan mano dura, que refuercen a sus equipos y los hagan competitivos”.

“La Liga está dándole un empujón al fútbol femenino para buscar profesionalizarse y yo creo que eso es muy bueno para el fútbol, porque el otro torneo va a ser más difícil, porque se van a reforzar, vendrán jugadoras nuevas, buenas y esto viene por lo que la Liga ha hecho, que le ha dado esa inyección al fútbol femenino”.

Era el Día del Liguismo. Era el 18 de junio de 2022, cuando el club cumplió 103 años de fundación y es un día que siempre ha sido especial para el Pato.

“Todo lo que encierra el Día del Liguismo, 103 aniversario. Se los digo de corazón, lo que estoy deseando es ir a subirme a la malla (ríe…), como cuando era jugador, pero tengo que darme mi lugar, ya no soy jugador y tampoco tengo las condiciones ni los años para poder hacer eso. Quiero celebrar y la celebración se la merecen ellas, ellas son las artífices de todo esto”.

Gabriela Guillén fue la autora del gol con el que la Liga se anotó el último clásico contra Saprissa FF y el que provocó que la final se acabara con un global de 4 a 1. Para ella también fue una noche de ensueño.

“La que juegue, se lesiona una, se lesiona otra, la que la suple siempre está lista y esa es la mentalidad con la que entrenamos todos los días. No es suerte, no sé... Pero lo damos todo en los entrenamientos, porque el camerino está muy unido”, reseñó Guillén.

Indicó que este tricampeonato para ella significa historia y dijo que para ella es indescriptible la forma en la que la recibió el liguismo cuando llegó en 2020.

“Sentirme parte de la casa, eso, historia y a seguir celebrando y a seguir cosechando títulos aquí en la Liga”.

¿Es una liguista más? “Por supuesto que sí, no vieron cómo celebré”, respondió.

Mientras que Noelia Bermúdez apuntó que este tricampeonato para ella significa alegría y felicidad.

“A pesar de terminar invictas, la presión que se tiene por jugar en Liga Deportiva Alajuelense es de cada semana, de cada día. La competencia dentro del equipo es muy fuerte, la gente no lo ve, pero cada entrenamiento el profesor lo maneja muy bien y juega la que esté mejor, la que entrena mejor y la que extradeportivamente también lo hace mejor. Eso es lo que nos hace estar celebrando el tricampeonato”, analizó la guardameta.

El espíritu de deportividad quedó de manifiesto. Las jugadoras de Saprissa FF fueron por su medalla de subcampeonas y estuvieron ahí, sin reproches y a sabiendas de que después de un arranque muy complejo, se reforzaron y lograron llegar a la final.

Después de eso, las moradas le hicieron el pasillo a las leonas y la capitana Shirley Cruz fue la encargada de levantar la nueva copa de Alajuelense.