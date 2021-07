“Hizo muy buenos movimientos, hizo dos asistencias que eso también es parte de la función que ella tiene que desempeñar, no solo meter goles, sino dar asistencias y yo creo que lo hizo bien. Ella lo entendió, al final hablamos y me dijo que salió muy satisfecha no solo con el rendimiento de ella, sino con todo el equipo, porque salimos con el triunfo y ella pudo colaborar”.