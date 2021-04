“No lo valoré nunca, al final siempre he querido dejar muy claro que mi intención no es ser técnico y aunque solo fuera sentarme en la banca para poner la licencia, porque tiene que haber un entrenador con licencia y fue Greivin Mora, nuestro entrenador del alto rendimiento, si yo me hubiese sentado en la banca pudiese haber dado a entender que en algún momento yo quería ser técnico y trato de decir siempre que mi perfil no es ese y que entonces me prefiero mantener siempre alejado de ese puesto, no dar herramientas para que la gente pudiese pensar ese aspecto”, exteriorizó.