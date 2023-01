Alajuelense está más alerta para ir en busca de una revancha

Si se echa el casete atrás y se detiene en abril de 2021, es claro que en Liga Deportiva Alajuelense quedó una gran duda que no se despejará nunca, pero que este año puede significar una revancha, en la Liga de Campeones de Concacaf.

¿De qué se trata? En ese entonces, los manudos se enfrentaban al Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, en la Liga de Campeones de Concacaf.

Ese viaje al país de las barras y las estrellas fue un verdadero dolor de cabeza para Alajuelense, en plena época de restricciones por la covid-19.

Su viacrucis comenzó con que aún no había citas para visas debido a la pandemia.

Después de diversas gestiones, esa situación se solventó porque la Embajada de Estados Unidos les dio una cita de emergencia, les aprobó el trámite de inmediato y al día siguiente les devolvió los pasaportes a Alex López, Alonso Martínez y Yurguin Román.

Eso le daba un poco de tranquilidad a Andrés Carevic después de la angustia, porque pensaba que iba a contar con el equipo completo para ese partido decisivo, luego de que la Liga perdió contra el Atlanta United por 1 a 0 en Alajuela.

Sin embargo, ya con el viaje encima y justo antes de partir se percataron de otro gran problema en ese entonces, porque Leonel Moreira, Barlon Sequeira, Johan Venegas, Bryan Ruiz, Ian Smith y Alex López no podían ingresar a Estados Unidos.

¿Por qué? La razón es que en ese tiempo existían varios decretos presidenciales que establecían restricciones para el ingreso de determinados viajeros a los Estados Unidos, con el propósito de ayudar a desacelerar la propagación de la covid-19.

Esos futbolistas habían ido con sus selecciones a Europa y no cumplían con la cuarentena de 14 días que debían guardar antes de ingresar a Estados Unidos.

Aunque ellos acudieron al aeropuerto, a la espera de un milagro, no pudieron viajar con sus compañeros.

Y en el Fifth Third Bank Stadium, en Kennesaw, Georgia, el Atlanta United ganó de nuevo por 1 a 0. Si bien es cierto, la Liga no avanzó, su actuación fue vista como decorosa ante ese rival tan poderoso económicamente.

Será en marzo próximo cuando Alajuelense actúe de nuevo en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Otra vez lo hará ante un equipo de Estados Unidos lleno de estrellas como Gareth Bale, Giorgio Chiellini, José Cifuentes y Carlos Vela.

La Liga se medirá nada más ni nada menos que ante Los Ángeles FC, el actual campeón de la MLS. Dicha serie comenzará el 9 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto y el partido de vuelta será seis días después, en el Banc of California Stadium.

Es un reto duro, pero Andrés Carevic tiene la esperanza de que esta vez las cosas sean muy diferentes en todo sentido.

“Creo que lo de la vez pasada no fue un error administrativo, sino que fue algo global de lo que fue la pandemia, que nos afectó a nosotros y que afectó a todo el mundo y fue en ese momento que se pusieron restricciones y que no pudieron viajar los seleccionados nacionales, que eran seis jugadores”, recordó el hombre que regresó al banquillo rojinegro.

Y agregó: “Ahora con eso creo que todo el mundo está mucho más alerta y tomaremos precauciones para que todo esté bien y podamos contar con el equipo completo para enfrentar esa serie tan importante para esta institución”.

Andrés Carevic regresó a la dirección técnica de la Liga tras lo que fue el despido del uruguayo Fabián Coito.

Él tiene muy presente que la gran urgencia del club es el conseguir el campeonato nacional, también tiene claro que Alajuelense solía hacer actuaciones muy destacables en la Concachampions y quiere retomar ese hábito.

“Sabemos que es un torneo sumamente importante para nuestra institución, un torneo internacional, sabemos que vamos a enfrentar al campeón de la MLS con muchas figuras, pero creo que nosotros tenemos que tener una muy buena preparación tanto para enfrentar el torneo nacional como el torneo internacional de Concacaf y trataremos de prepararnos lo mejor posible”, manifestó Carevic.

Después de que salió de competencia en el Torneo de Copa, la Liga empezó la recarga de baterías físicas. Se fogueó con el Twente de Países Bajos, Escorpiones, Fútbol Consultants y Grecia.

El próximo sábado estará presente en los 90 Minutos por la Vida y una semana después se estrenará en el Clausura 2023, de visita contra Santos de Guápiles.

Antes de empezar su desafío internacional en la Liga de Campeones de Concacaf, Alajuelense habrá disputado once partidos del Clausura 2023.

