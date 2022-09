Alajuelense encontró en Herediano a su nueva guardameta

Mercedes Salas y Fabiola Murillo posan para retratar el momento en el que la guardameta firmó su contrato con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Herediano lo había revelado desde hace días, pero no es hasta ahora que Liga Deportiva Alajuelense anuncia que Fabiola Murillo es su nueva guardameta.

Ella pertenece al ‘Team’ y llega a la Liga en condición de préstamo por lo que resta de este año. Sin embargo, una de sus pretensiones es quedarse dentro de la manada de leonas.

Tiene 29 años, es originaria de Grecia y se convierte en la gran solución para el arco de las leonas, en vista de que Noelia Bermúdez se tuvo que someter a una cirugía por una fractura en el pie recién descubierta y que la arrastraba desde hacía unos seis meses.

“Mi carrera futbolística abarca desde los 17 años, que fue la primera vez que jugué en Primera División con Moravia, jugué en Segunda con ellos, ascendimos a Primera con Paul Mayorga”, relató Fabiola Murillo para presentarse ante la afición de Alajuelense.

Contó que con Moravia logró varios campeonatos y fue a préstamo un tiempo con Herediano. Se devolvió a Moravia y fue en el transcurso que los florenses adquirieron la franquicia moraviana.

“Después de eso me prestaron una temporada con Coronado. Ahí me lesioné la rodilla, estuve en recuperación, luego con Desamparados y ya este año me volví con Heredia, que jugué el Torneo de Copa y el Apertura”.

Pero ahora forma parte de las leonas de Alajuelense. Tiene varios días de entrenarse con ellas y está muy contenta con esta oportunidad.

“Es un gran paso para mí, estoy muy feliz, he sentido que el trabajo que he hecho ha valido la pena. Ha sido difícil, a pesar de todos los obstáculos, de las lesiones, de los altibajos, yo siempre he dicho que el trabajo duro hace que valga la pena y se está dando. Estoy en un gran equipo que es la Liga Deportiva Alajuelense”, citó Fabiola Murillo.

Y agregó: “Eso ya dependerá del cuerpo técnico, de las decisiones, pero yo vengo a darlo todo, demostrarle al cuerpo técnico, al profesor Wílmer López que si estoy aquí y me prestaron es por algo, demostrar la titularidad que tenía con Heredia en el Torneo de Copa y el marco que lo mantenía prácticamente en cero”.

Contó que durante estos días se ha entrenado con María Paula Alfaro, la otra arquera de la Liga y tiene muy buena impresión de la juvenil.

“Es una gran profesional, ella es menor que yo, pero obviamente cualquiera de las dos que ponga el profe, eso es decisión de él, vamos a darlo todo en la cancha”.

Murillo también habló de lo que se encontró en el vestuario de las tricampeonas nacionales.

“Muy animadas, alegres, simpáticas, hay compañerismo, me alegra mucho llegar a este camerino, me he sentido integrada al grupo”. Además, ya conocía a figuras como Viviana Chinchilla, María Paula Coto, Mariela Campos y la propia Shirley Cruz.

“Con las panameñas no había estado con ellas, pero son muy alegres, muy simpáticas y las estadounidenses como Mia Corbin y Jennie Lakip que van con todo con el equipo”.

Fabiola Murillo trabaja de lunes a viernes en la empresa Medtronic, donde ha desempeñado varios cargos.

“Normalmente cambio mucho rol ahí, he subido de puestos. Yo llevé la carrera de administración de empresas y un campo en el área de finanzas, que es lo que estaba estudiando. Me hicieron la entrevista y gracias a Dios califiqué para el área y ahorita estoy por el momento trabajando ahí”, citó.

Así que terminan las prácticas y sale en carrera para su trabajo. Eso sí, cuenta que si llega tarde, al final repone el tiempo para cumplir con el horario, máxime que los días de partido también la ayudan para que pueda ir a jugar.

La nueva guardameta rojinegra le mandó un mensaje al liguismo.

“A la afición le digo que voy a demostrarlo todo, a darlo todo en la cancha, representar esta camisa que es muy grande, yo sé la responsabilidad que es y obviamente agradecerles el apoyo, porque me han mandado mensajes que yo dije wow, esta afición es grande y por algo es la Liga Deportiva Alajuelense”, finalizó.