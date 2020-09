¿Por qué no se ha ido? “Porque no soy ‘cagón’ por todas las cosas que me han pasado, si yo hubiera sido una persona que no me importara el equipo, la primera oportunidad que tuve me hubiera ido por todas las cosas que me han pasado aquí. Hubiera sido muy fácil para mí irme y dejar todo lo que queda a otras personas, pero no, yo aquí estoy como he dicho, el día que me vaya espero poder irme campeón”, respondió.