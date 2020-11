“Bryan desde el primer momento me dijo: ‘¿Sabo? Tengo un chat con varios jugadores amigos y Sabo ahí habla nada más de ganado y ya casi no habla de fútbol’. Ahí medio quedamos y luego en la tarde Bryan me mandó otro mensaje y me dice: ‘Agus, tienes razón con lo que me dijiste en la mañana de Sabo, yo creo que sí es buena opción’. Ahí ya había hablado yo con San Carlos, ellos me dieron el visto bueno, Gustavo y Pollo (Luis Carlos Chacón) y con el apoyo de ellos, con el visto bueno del entrenador y también la referencia de Bryan, pues llamé a Sabo”, recordó a modo de anécdota.