Alajuelense dio un giro a su plan de buscar un refuerzo

En el proyecto de Alajuelense persiste la mezcla de experiencia y juventud, como se refleja en esta imagen de Giancarlo González y Bryan Ruiz junto a Fernán Faerron y Alexis Gamboa. (Alonso Tenorio )

Luis Marín confesó apenas el viernes pasado que Alajuelense analizaba cerca de siete opciones de delanteros foráneos que no están en el país para ver si el equipo se reforzaba en esa demarcación.

No era una decisión tomada, pero la Liga pensaba muy seriamente en llenar la cuarta plaza de extranjeros que tiene vacante. Eso sí, a sabiendas de que eso acarrea otro dilema porque según el reglamento por juego solo tres pueden entrar en convocatoria.

“Lo que sí tenemos muy claro es tratar de no equivocarnos, tratar de que venga alguien que realmente nos aporte, porque si vamos a traer a alguien que se va a gastar miles de dólares para que no nos aporte y sea un problema, entonces no tiene sentido. A veces en el mercado lo que nosotros queremos no es tan fácil”, comentó Marín el viernes.

Sin embargo, el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida expresó antes de la victoria manuda contra Guanacasteca que esa opción de buscar un ‘9′ perdió fuerza.

Algo que reiteró en el Centro de Alto Rendimiento, luego de dar detalles sobre la venta de Alonso Martínez al Lommel SK de Bélgica y ratificar que el extremo se queda cedido a préstamo con los manudos por lo que resta de este año.

“En mente es no contratar, por el momento, porque podría ser que surgiera una oportunidad muy interesante y lo hiciéramos, pero lo hemos valorado mucho, nos hemos reunido con la Junta Directiva, con el cuerpo técnico, con Luis y con el análisis hemos llegado a la conclusión de que la plantilla que tenemos nos permite hacer muchas cosas”, afirmó Lleida.

La salida de Jurguens Montenegro puso a la Liga en la encrucijada de si realmente era necesario buscar otro atacante que trabaje junto a Johan Venegas y Marcel Hernández.

Sin embargo, con las ideas que tiene Marín, los erizos creen que los problemas se resuelven con lo que tienen. Eso lo detectaron desde que el nuevo técnico manudo está convencido de que Bryan Ruiz debe jugar más adelante

“Conforme ha ido trabajando el nuevo cuerpo técnico se ha visto que Bryan y Aarón Suárez pueden ayudar detrás del ‘9′. Entonces, por el momento queda un mes de mercado abierto y puede pasar cualquier cosa, pero por el momento la idea es no traer a un nueve”.

Además, Andrés Gómez fue dado de alta la semana pasada y será Marín quien decida cuándo juega.

“Lo irá incorporando y obviamente será con mucha calma todo, porque lleva seis meses y medio parado, pero él ya está a disposición para ser convocado en el momento en que el director técnico lo considere”.

Según Lleida, dentro de ese análisis minucioso que hicieron, concluyeron que hay hombres muy versátiles en el equipo.

“Hay muchos jugadores que pueden actuar en diferentes posiciones, por si hubiera contratiempos y que si traemos a alguien más de afuera le vamos a tapar el espacio a un joven. Hemos decidido que por el momento nos vamos a centrar si no hay ningún cambio de aquí al 20 de setiembre en ir con todo para adelante con la plantilla que ya tenemos”, reiteró Lleida.

En el caso de José Andrés Salvatierra y Daniel Arreola, los dos continúan recuperándose, pendientes de evolución.

“Creo que estará antes ‘Dani’, que era un esguince de tobillo. El tema de Salvatierra es algo muscular y puede ser que se alargue unos días más, pero no es nada importante. Yo creo que para la primera semana de setiembre podrán estar los dos”.

¿Buscarán sustituto para Martínez?

Apenas se anunció la venta de Alonso Martínez, en redes sociales varios aficionados señalaban que la Liga ahora sí podía salir de compras y fichar a Javon East.

Sin embargo, el plan de la dirigencia y la gerencia deportiva no es ese. En realidad, buscan darle oportunidad a los jóvenes de la cantera.

“Un día se fue Ariel Lassiter y todos decíamos que a quién íbamos a buscar, porque él era muy importante y en ese momento apareció Alonso. Alonso va a salir en unos meses y detrás de él está Andrés Gómez que ya está listo para poder participar, está Josimar Alcocer, está Carlos Mora, está Barlon Sequeira y los chavales que viven en la residencia y que tienen la ilusión”, apuntó Lleida.

“Nosotros vamos por un proyecto que es apostar por los jóvenes y que creo que para la viabilidad de la institución a largo plazo ese debe ser el proyecto y también le pido a la gente que tengan la paciencia con los jóvenes”. — Agustín Lleida

Considera que a esos talentos hay que llevarlos poco a poco, como ocurrió en su momento con Martínez.

“A Alonso se le tuvo que dar la confianza cuando a lo mejor no tenía las condiciones que hoy tiene, no hacía los goles que hoy hace o no jugaba como hoy juega. La misma paciencia que tuvimos con Alonso y que hoy estamos muy orgullosos de ello, la tenemos que tener con los jugadores que vienen por detrás, que seguro lo harán muy bien”.

Lleida asegura que Alajuelense tiene en su cantera a muchachos que van encaminados, con características importantes.

“Hay jugadores con ese perfil, son jugadores que me gustan mucho, los extremos rápidos, creo que desequilibran, en bloques cerrados es muy importante y obviamente tenemos jugadores abajo que vienen pujando. Todavía están lejos de lo que es Alonso hoy, pero que ojalá en un tiempo podamos tener jugadores en Primera División con el desequilibrio que tiene Alonso”.

Recordó que en la temporada 2020-2021, Alajuelense fue el equipo en toda la región de Concacaf que más jugadores jóvenes tuvo en cancha.

“Cuando llegamos, si agarrábamos toda la plantilla no había un solo jugador que pudiera ser interesante para el extranjero. Hoy la agarramos y está Fernán Faerron, Bernald Alfaro, Yurguin Román, Brandon Aguilera, Aarón Suárez, Alexis Gamboa, Alonso Martínez y estaba Jurguens Montenegro. Hay muchos jóvenes, que no todos la van a romper y van a llegar al extranjero, pero llegará un momento que habrá uno que despierte interés, o que se meta en la Selección y haya interés”.

Lleida reitera que la Liga busca darle oportunidad a los jóvenes y confiar en el proyecto.

“No quemar todo cada seis meses si el equipo no sale campeón. Confiar en el camino, habrá veces que el equipo salga campeón y habrá otras veces que no. Todos sabemos que el PSG es la mejor plantilla de Francia y el campeón de la liga francesa es otro equipo”, citó.

Tiene claro que los títulos son importantes, pero está convencido de que ser campeones es uno de muchos objetivos y que los otros no dejan de ser importantes.

“Cuando nos enfocamos en un único objetivo de ser campeones, habrá semestres en los que la palabra fracaso se nombre mucho. Nuestro objetivo es ser campeones, pero también es desarrollar jugadores, vender jugadores, ser la mejor institución en Centroamérica, fomentar y ser campeones en fútbol femenino y poder hacer una liga menor femenina, ser diferentes a nivel comercial”, mencionó.

Mientras el mercado esté abierto, cualquier cosa puede pasar, pero de momento, los planes de la Liga dieron un giro.

