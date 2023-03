Alajuelense dio muestra de aprender de sus errores para juegos cruciales

Alajuelense volvió al triunfo y al liderato, luego de imponerse por 2 a 0 contra Guanacasteca. El partido no fue fácil para la Liga, pero lo resolvió y eso es lo que destacó el técnico manudo Andrés Carevic.

”Sabíamos que teníamos ocho bajas para este partido, cinco en selección y tres que se vienen recuperando de una lesión. Tuvimos que ir a las fuerzas básicas. Estoy contento de que que los chicos tengan la posibilidad por diferentes circunstancias y que lo hagan de buena manera”, expresó el técnico de la Liga.

Añadió que es importante que volvieron al triunfo y que valora el esfuerzo del equipo.

“Felicitar a los jugadores, se ganó bien el partido y recuperamos la punta del campeonato. Todo es el tema de trabajar el día a día para poder estar peleando siempre arriba“.

Carevic hizo una acotación más y fue una felicitación para esos jugadores que no habían tenido tanta oportunidad y que hicieron un esfuerzo importante.

- ¿Al observar de nuevo a Leonel Moreira se puede decir que se acabó la rotación?

- Eso no lo puedo responder, porque como todos los jugadores, he cambiado uno y he cambiado otro y siempre voy a valorar el tema del día a día de trabajo.

- ¿De Celso Borges, Erick Cabalceta y Giancarlo González cuál está más próximo a regresar de la lesión?

- Van en buen proceso y día a día los estamos valorando para que puedan ir avanzado y de a poco ir incorporándose.

- Los jugadores dicen que tuvieron una charla en el medio tiempo. ¿Qué hablaron para ver otra actitud?

- A veces hay códigos y ética del fútbol que lo que se habla dentro de un vestuario va a quedar ahí. Yo puedo dar una respuesta en lo personal como cuerpo técnico, de que el primer tiempo estuvimos imprecisos, un poco como que llegando tarde a las segundas acciones, un poco más concentrados, más enfocados y creo que fue eso, tener más tranquilidad.

”Tratar de implementar lo que trabajamos día a día y en el segundo tiempo pudimos revertir, tener un mejor funcionamiento y ganar el partido“.

- ¿Cómo afrontará la semana, con los partidos ante Sporting y Saprissa?

- Ahora lo más importante es recuperar a los jugadores. El partido contra Sporting va a ser complicado en su casa.

- El domingo pasado habían salido muy molestos con el resultado en San Carlos. ¿Cuánto los marcó eso y qué diferente vio al equipo con respecto a eso?

- Salimos molestos por el marcador que llevábamos arriba y siempre se aprende de circunstancias tanto cuando ganas, empatás o perdés. Son diferentes circunstancias, ir planteando nuevos objetivos, nuevas metas y valorar lo que nos sucedió y tratar de ir mejorando, equilibrando. Y lo que hacemos muy bien, que hay muchas cosas que hacemos muy bien, seguirlas haciendo.

- Los cierre en partidos anteriores fueron complicados. ¿Cómo hacer que eso no les pase en los juegos que vienen?

- En Los Ángeles fue porque nosotros teníamos que ir a buscar el marcador y nos convierten por una cosa de proponer y de ir a buscar el 3 a 0. El cierre en San Carlos claro que nos molestó, pero es trabajo, es seguir fortaleciéndo y manteniendo un equilibrio. Cerramos muy bien el partido y eso es importante para nosotros, por lo que nos pasó en el partido pasado.