“Si yo no supiera y confiara 100% en nuestro equipo de recuperación, no me hubiera tomado este riesgo. Yo sé que este jugador va a quedar perfectamente porque confío mucho en el doctor (Alfredo Gómez), confío mucho en Roberto (Segura) el readaptador, en (Javier) Baldi, en Jorge (Álvarez), que son los fisioterapeutas. Tenemos un equipo no solo de infraestructura, también tenemos un equipo de profesionales top y eso me hace tener la confianza en que vamos a recuperarlo de buena manera”, finalizó Lleida.