Sobre el próximo rival, el arquero no dijo si prefiere a Herediano o a Saprissa, porque “la verdad que me enfoco en mi equipo y como he reiterado y ya cansa la palabra, uno para ser campeón tiene que ganarle al que esté al frente. La verdad tuvimos un digno rival, lo sacamos y vamos adelante, esperando viendo a ver quién nos va a tocar en la final”.