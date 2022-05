Alajuelense cumplió premisa inmediata de ‘dar un paso adelante’ luego de dura cachetada en el clásico

Albert Rudé salió contento este domingo con la respuesta de Alajuelense luego de un golpe que recibió el miércoles pasado. (Albert Marín)

“Para nosotros este era un partido muy importante, pues después de lo que pasó el otro día en el clásico considerábamos que teníamos que dar un paso todos, como institución, como cuerpo técnico, como camerino y lo hemos hecho, hemos sacado un grandísimo resultado contra un equipo que no nos la ha puesto nada fácil”, afirmó Albert Rudé luego de la victoria de Alajuelense por 3 a 0 contra Jicaral.

Destacó que en la Liga sabían que su rival de turno llegaba con un plan de juego un poco más a esperar, con un bloque más compacto.

“Hemos decidido emplear algunas variantes y tener un poco más de gente arriba para poder profundizar y nos ha salido muy bien. El equipo ha estado comprometido en lo que habíamos dicho de dar un paso adelante y hemos dado un paso importante”, añadió el técnico de la Liga.

Está claro que el rival es diferente al que se toparon el miércoles anterior. ¿Por qué esta vez sí y en el clásico no?

Yo no quiero hablar del pasado, yo me enfoco en el presente y en lo que viene que es lo más importante para nosotros. Hemos hecho 15 puntos de los últimos 18, algo que es muy bueno y nosotros nos enfocamos en lo que viene, porque si miramos atrás y empezamos a pensar en lo de atrás no nos va a beneficiar.

Es lo que viene, lo que queremos, el superliderato, la 31. Ahí nos enfocamos, ponemos toda nuestra energía y esperamos que en los próximos partidos podamos seguir en esa línea y seguir sumando puntos.

¿Qué puede decir de Jurguens Montenegro?

Estoy sumamente contento por él, es un chico que después de cada entrenamiento se queda y lo hace para entrenar cosas específicas de su posición y al final es lo que hablamos con él, que siga insistiendo porque le va a dar réditos en algún momento. Le dio réditos con un muy buen gol y una muy buena asistencia.

¿Cómo mantener esa constancia de cara al cierre?

15 puntos de los últimos 18 creo que estamos en una buena constancia y lo que hay que hacer es mantenerla al final para poder asegurar ese superliderato que es lo que queremos.

¿Cómo trabajó para que el golpe en el clásico no pasara factura este domingo?

Nosotros tenemos muy claro lo que les decía antes de dar un paso adelante y dar un paso adelante cuando estás golpeado es tan simple como venir a pararte y sacar el resultado de una forma contundente y eso es lo que ha hecho el equipo.

Estamos muy conscientes de lo que teníamos que hacer y estamos muy contentos de haber conseguido ese paso adelante, esa contundencia y poder haber ganado el partido de la manera en la que lo hemos hecho.

¿Le gustó lo que vio en la cancha? ¿Le alcanza a la Liga no solo para el tema del liderato, sino para ser campeones que es el objetivo en el que usted enfatiza?

Venimos jugando muy bien, en una línea ascendente de juego y este domingo no es la excepción. Hemos hecho un buen partido, pero hemos tenido ciertos tramos indudablemente de que nos estábamos dando demasiada prisa en querer atacar. Nosotros queríamos dar ese paso adelante.

Sabíamos que era importante ganar con contundencia, pero nos apresuramos a encontrar esas jugadas de gol.

Nos apresurábamos, fallábamos balones fáciles y en ocasiones dejamos pocos espacios para que ellos contragolpearan.

¿Qué hemos hecho en la media parte? Ajustar todo eso, intentar ajustar al equipo, que estuviera más compacto, que tuviera un poco más de paciencia para que intentara conseguir desequilibrar el marcador, pero siempre estando ordenados y lo hemos conseguido.

¿Les alcanza con eso para ser campeones?

¿Quién sabe qué nos alcanza y qué no nos alcanza? ¿Quién sabe quién va a ser el campeón? Nosotros lo que sabemos es que venimos con una línea muy ascendente de juego, llevamos 15 de los últimos 18, somos superlíderes en este momento, a seis puntos del segundo.

Y en estos momentos eso alcanza para el objetivo que nosotros queremos, que es quedar superlíderes, porque hoy lo estamos.

¿Qué les ayudó a superar la pintada de cara que les dio Saprissa el miércoles?

Cuando se juega cada tres días es muy difícil poder tener esa constancia en el trabajo, de poder entrenar horas y horas en en el campo y dar herramientas en el campo, porque los jugadores deben recuperarse y cada tres días es más prioritaria la recuperación del jugador para que llegue bien al siguiente partido, que poder trabajar mucho en cancha, porque esto lo agota más.

Es muy complicado para cualquier cuerpo técnico poder trabajar en esos lapsos de tiempo tan pequeños. Nosotros lo que hacemos es intentar aprovechar el máximo en la cancha, cuando podemos salir a ella y luego sesiones de video individuales y por posición para para las herramientas para empezar a ver las cosas que tenemos que mejorar.

Aunque estemos en la línea ascendente de juego y de resultados, siempre hay cosas que mejorar, siempre.