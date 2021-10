Alajuelense cuenta su verdad sobre negativa de Agustín Lleida de integrar nueva Comisión Técnica

Fernando Ocampo afirma que él entiende completamente a Agustín y lo respalda en la decisión. (Rafael Pacheco Granados)

Un día después de que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció que habrá una Comisión Técnica para asesorar a Luis Fernando Suárez, Alajuelense contó su verdad sobre la decisión de Agustín Lleida para no ser parte de ese grupo.

La Comisión Técnica está integrada por los gerentes deportivos Ángel Catalina (Saprissa), Jafet Soto (Herediano), Robert Garbanzo (Guadalupe) y el vipresidente del Comité Organizador Local del Mundial Femenino, Víctor Umaña.

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos señaló que Lleida les informó no estar interesado en ser parte de esta Comisión y que respetan su decisión y trabajarán con los demás miembros.

¿Qué fue lo que pasó? Pasadas las 9 a. m. de este viernes, el jerarca de Alajuelense, Fernando Ocampo atendió a La Nación y reveló el paso a paso de la historia no contada hasta el momento.

“Yo asistí a una reunión de presidentes a la que me invitaron, estaban Rodolfo Villalobos y varios de los presidentes de los clubes de Primera División. Me comentaron la decisión que tenían, de nombrar una Comisión Técnica para apoyar al entrenador. Me mencionaron que tenían la idea de que Agustín fuera uno de ellos. Yo lo que dije que le iba a preguntar y desde ese primer momento dije que conociendo a Agustín lo veía difícil, pero yo me comprometía a preguntar”, relató Ocampo.

¿La decisión no pasaba por usted?

Fui muy claro en que esta era una decisión que era absolutamente de Agustín, que era una solicitud que le iban a hacer y que yo iba a transmitir el mensaje. Fui claro en ese momento con los que estaban que lo veía difícil.

Cuando hablé con Agustín me planteó sus razones, las discutimos y yo llamé a Rodolfo Villalobos y le plantee lo que él decidió. Es importante aclarar que él no se ha negado.

¿Eso significa que para ayudar no necesita estar en la Comisión?

Yo fui muy claro en decirle que si el profesor (Luis Suárez) quería hablar con él, que Agustín estaba en la mejor disposición. También le comenté a Rodolfo que en el momento en el que hicieran una comisión para hacer una planificación a largo plazo, empezando con las selecciones Sub-15 y Sub-17 en un modelo de planificación, que Agustín estaba en la mejor disposición de apoyar un proceso organizado como ese.

Pero que en estos momentos no veía conveniente entrar a 15 días del proceso, no lo veía como algo planificado. Básicamente esa ha sido la discusión, pero nosotros siempre hemos sido un equipo que apoya a la Selección. Nosotros creemos que hay un tema estructural nuevamente, si el profesor Suárez quiere conversar con Agustín estamos en la mejor disposición.

¿Por qué pensó de primera entrada que a Agustín Lleida no le haría gracia?

Porque yo conozco a Agustín y hemos insistido mucho en trabajar de una forma muy planificada, o sea, estos procesos tienen que ser parte de una planificación. Yo creo que parte de lo que hemos fallado es en esa planificación a largo plazo y esa consistencia.

No podemos estar tratando como de poner parches y la verdad es que me parecía a mí que conociendo la forma de trabajar de él, entrar de lleno así, a una comisión de último minuto, no va acorde con su forma de laborar.

Algunos dicen que como ahora la Liga no tiene a nadie ahí metido cerca de la Selección podría ser una desventaja para el club. ¿Qué opina usted?

Mire, lo que pasa es que en la Selección Nacional tienen que estar los mejores. Nosotros no creemos que debamos estar en una comisión para influir en a quién se llama y a quién no.

En la Selección tienen que estar los mejores y si usted revisa el equipo que más jugadores aporta a las selecciones, no solo la mayor, es Liga Deportiva Alajuelense. Yo creo que es un tema más de calidad, no de influencia y la verdad es que nosotros no lo vemos así.

Hay exdirigentes que consideran que usted debió obligar a Agustín Lleida a que estuviera ahí para que representara a Alajuelense. ¿Qué piensa de eso?

En lo absoluto, en lo absoluto. Es un trabajo, una invitación a una comisión que es una decisión absolutamente personal. Yo entiendo completamente a Agustín y lo respaldo en la decisión.

Mi compromiso fue plantearlo y lo dije claramente, que era una decisión absolutamente de él; así se los comuniqué a los presidentes. Lo conversé con él.

¿Qué le dice a la opinión pública que ahora piensa que la Liga no quiere apoyar a la Selección Nacional?

Quiero aclarar eso. No, no. No es como dijeron que la Liga no quiere apoyar. No, no, no. Hemos sido de los equipos que más apoyan a la Selección. Hemos estado abiertos. Planteamos otro modelo de campeonato al inicio, no quisieron seguir el modelo, indicamos que había que dar tiempo y espacio y no se quiso.

El presidente de la Federación y el director técnico estuvieron ahí en el tema y se aprobó un modelo de campeonato que yo creo que hoy nos pasa factura en la Selección, pero una cosa es decir que no queremos apoyar y otra cosa es decir que ante estas medidas de urgencia, de último minuto, nosotros preferimos trabajar de otra forma.

Hace un tiempo Alajuelense tenía una comisión técnica y se quitó. Quien la eliminó fue Agustín Lleida porque su modelo de trabajo era otro. ¿Era ilógico que él llegara a meterse a una comisión técnica cuando no es su estilo?

Absolutamente y por eso es que respeto su forma de trabajar. Es una persona que trabaja en la planificación. Pero es que también no es el estilo de trabajar de Agustín, es el estilo de la Liga en la parte financiera, en la parte administrativa, en la parte comercial. A nosotros nos gusta trabajar planificadamente y por eso es que entiendo por qué toma la decisión.

¿La preocupación de Alajuelense y del fútbol nacional con esta eliminatoria y la opción de no ir al Mundial se habló en esa reunión?

Absolutamente. Nosotros estamos muy preocupados con lo que está sucediendo. La verdad es que todos perdemos muchísimo si no vamos al Mundial, pero yo creo que hay que estar claros en que estamos pagando las decisiones que no se tomaron correctamente en el pasado.

¿Usted cómo ve el panorama?

Nosotros apoyando, porque yo quiero insistir. Un tema distinto es decir que la Liga no apoya, lo cual es absolutamente falso. Estamos en la mejor disposición de apoyar en todos los sentidos y así lo hemos venido haciendo. La otra es crear una comisión de último minuto y que nos inviten a participar.

Yo creo que una cosa no lleva con la otra, pero nosotros creemos que estas dos fechas que vienen son fundamentales. Me parece que hay que hacer un esfuerzo y vamos a estar apoyando para que ojalá se saquen los resultados que nos permitan seguir vivos en el mes de noviembre.

¿Luis Fernando Suárez tiene las puertas abiertas de la Liga para cuando necesite lo que sea?

Totalmente. Agustín ha estado en la mejor disposición de hablar y colaborar con todos. Nosotros estamos en el tema. Es un tema de la forma en la que se plantea esta decisión de último minuto y por eso es que se toman las consideraciones del caso, pero estamos en la mejor disposición y estoy seguro de que los canales se abrirán para que se pueda tener esa conversación las veces que sea necesario.

No falta quien diga que Jafet Soto y Agustín Lleida son polos opuestos y se llevan mal y que Agustín prefirió evitar trabajar con él. ¿Qué piensa de eso?

Son profesionales y yo creo que de mucha capacidad los dos, en distintos formatos. Lo importante es que cada quien desde su trinchera pueda apoyar de la mejor manera.