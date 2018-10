“Estamos viendo la evolución que va a tener en las próximas horas pero estamos contando con él, no consideramos que vaya a ser una baja para el siguiente partido. En el caso de Barlon funciona de una forma similar, fue un trauma directo en el tobillo derecho. No es una torcedura y se maneja como un trauma menor, de manera tal que estamos pensando que Barlon no peligra su continuidad en la competición”, destacó el galeno.