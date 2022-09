Alajuelense complació a su afición con la continuidad de una futbolista

La afición de Alajuelense imploraba la continuidad de Kenia Rangel en el equipo y su deseo se volvió realidad. (Prensa Alajuelense)

El equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Alajuelense llegó para quedarse y el club empezó a extender los contratos de algunas jugadoras hasta diciembre de 2024.

Tal es el caso de la panameña Kenia Rangel y las nacionales María Paula Arce y Viviana Chinchilla.

Con la canalera se estuvo presentando una situación y es que la afición desde las gradas imploraba su continuidad en el equipo.

“Un sentimiento demasiado grande, no lo puedo ni explicar, no me salen las palabras. Estoy feliz de renovar con los colores que me han quedado en el corazón y si fuera por mí me quedo más tiempo en la Liga”, expresó Kenia Rangel.

Ella es parte de las futbolistas que coleccionan cinco títulos con las manudas.

“Muchas gracias por ese respaldo que me han hecho sentir desde la primera vez que llegué, estoy muy feliz por ver en cada partido el respaldo que nos dan en las gradas y espero que siga siendo así. De prometer, no me gusta prometer, solo me queda decir que cada vez que salga a un partido voy a darlo todo por la camiseta y a sudarla como se debe”, destacó.

La nicoyana María Paula Arce también se siente feliz por la extensión de su contrato.

“Siempre voy a darlo todo en la cancha, con esa alegría con la que me identifican. Sé que en Nicoya están muy orgullosos de lo que he logrado, tengo el apoyo y los llevo en el corazón, soy cédula cinco muy orgullosa y allá hay mucho talento”, citó María Paula Arce.

Mientras que la mediocampista Viviana Chinchilla apuntó: “Para mí es un orgullo y un honor pertenecer a esta institución y feliz por estos dos años más que estaré acá”.

Dijo que ella siempre trata de dar lo mejor en los partidos y que eso nunca va a faltar.

“Siempre voy a dar mi 100%. Nos hemos consolidado bien, tenemos unas que otras bajas, pero hemos logrado sacar los resultados y vamos por el tetra. El apoyo, eso es algo soñado, que anhelé desde chiquitita, desde que juego fútbol. Esta afición nunca falla y esperemos que siga así”, comentó Viviana Chinchilla.

Alajuelense recibirá este miércoles a Pococí, a las 7 p. m., en el Morera Soto. Es un juego de reposición.