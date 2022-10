Alajuelense carga con su propio infierno

Alajuelense le dio otra decepción a su afición y es claro que el equipo requiere de cambios. Inclusive, no se descarta dejar de lado la política de las plantillas cortas. (Rafael Pacheco Granados)

Liga Deportiva Alajuelense quedó en llamas y carga con su propio infierno, algo que va más allá de Dracarys y de que Saprissa evocara a ‘Game of Thrones’ con dragones y bengalas, dejándolo todo al rojo vivo, inclusive a la propia Liga.

La eliminación de los rojinegros en la casa morada fue un golpe más a las entrañas del León, que agudiza su crisis y la tensión en un equipo que carga con la obligación histórica de ser campeón, pero que falla reiteradamente en los intentos.

De los últimos 18 torneos cortos en el fútbol nacional, el equipo masculino de Alajuelense solo pudo conseguir un título en diciembre de 2020. Sin duda, muy poco para la Liga.

Lo intentó esta vez, pero se quedó en el camino y eso es algo que el liguismo no perdona. El poco margen de tolerancia que quedaba se agotó.

El clamor popular es que haya cambios desde la plantilla hasta la dirigencia y que Alajuelense acabe con el tormento de ver a sus rivales repartiéndose las copas.

Antonio Solana carga con una braza y dijo hace algunos días que no podía adelantar si la plantilla iba a ser corta o extensa.

Pero es claro que uno de los problemas de la Liga radica en tener tan pocos jugadores dentro de su primer equipo, algo que inclusive Fabián Coito mencionó en reiteradas ocasiones.

La tarea más urgente para el español es reestructurar y reforzar ese equipo, con laterales como prioridad, con uno o dos contenciones, en vista de que parece difícil la continuidad de José Miguel Cubero.

Y también requiere de atacantes, luego de la fallida apuesta por Rolando Blackburn mientras que Jurguens Montenegro está a préstamo con el Puerto.

Un grupo con más jugadores eleva la competencia interna y no necesariamente debe verse como un bloqueo a los jóvenes de la cantera.

Es analizar lo que le ha pasado a la Liga con el modelo de plantillas cortas y tener opciones de recambio para cuando aparezcan lesiones, sanciones o simplemente que alguien no esté en un buen momento.

Además, el próximo año el equipo estará de nuevo en la Liga de Campeones de Concacaf. Y eso implica ajustes.

Pero los cambios en Alajuelense van más allá de la cancha. Se acaba el periodo de Fernando Ocampo al frente del club y habrá un nuevo presidente.

Aún no está claro si habrá elección o no en noviembre. En caso de que no se efectúe, el jerarca actual ya ha manifestado que por una oportunidad laboral su mandato laboral llegaría hasta dentro de un mes.

Si renunciara, Joseph Joseph quedaría al frente mientras se realicen las elecciones; pero si las hicieran, es muy probable que él se postule.

Aún no hay papeletas y a lo largo de estos años nunca se ha presentado oposición, pero a algunos agradaría ver de nuevo a Jorge Hidalgo al frente de la Liga.

Dracarys y adiós

Algunos jugadores salieron molestos con el arbitraje, como Johan Venegas, pero otros como Bryan Ruiz, Celso Borges y José Miguel Cubero admitieron que Saprissa simplemente los superó en ese partido donde la Liga ni siquiera estaba obligada a ganar, porque un empate con goles le daba el pase.

“El marcador dice todo lo que sucedió, lo intentamos en algunos momentos, en algunas jugadas específicas. No sé si fue penal o no fue, porque nosotros estamos muy largo. Saprissa en los momentos que marca un partido de estas instancias nos anota”, expresó José Miguel Cubero.

Apuntó que Alajuelense no llegó a Tibás por eso, pero que la realidad es que no les alcanzó.

“Hay que replantear lo que viene, porque tenemos una final muy importante y primero Dios que nos alcance para poder celebrar nosotros mismos, todos en la institución y la afición que está bastante dolida”, indicó Cubero.

¿Por qué Alajuelense solo ha podido conseguir un título en nueve años? Él no encuentra una explicación puntual y dijo que es una pregunta que habría que hacer un estudio muy fuerte.

Negó que lo de esta vez fuera mental y aclaró que con eso no está echándole culpas a nadie.

“El campeonato nacional es obligación de nosotros ganarlo y no se nos dio. Es obligación ganar los dos torneos cuando estás en una institución como la Liga y ahora no sé qué decir. Suena feo pero el campeonato que queda de por medio es el de la Liga Concacaf, no más ni menos que otro”.

”Si nos ganamos ese privilegio es porque hemos hecho las cosas no solo bien en este campeonato, sino en la forma para llegar en el torneo anterior y todos los que han venido para atrás. Obviamente son pocos títulos. Yo voy a cumplir cinco años en la institución y hemos perdido bastantes finales. Ha sido bastante difícil la verdad”.

Celso Borges evitó poner excusas de cualquier tipo. El mediocampista manifestó que es una derrota que duele, porque Alajuelense se entregó al máximo y que Saprissa ganó la serie bien.

“Tenemos que aceptar la derrota, ellos fueron mejores que nosotros”, citó Borges, para añadir que “es duro siempre perder una serie y quedar fuera del torneo. Es duro, pero estamos en otro torneo y cuenta cómo nos vayamos a recuperar”.

Dentro de su análisis, niega que a la Liga le faltara profundidad, a pesar de que llegó muy poco al marco en Tibás y que cuando quiso reaccionar, el partido estaba a punto de expirar.

“Al final, creo que en el segundo tiempo y en Alajuela tuvimos oportunidades, no creo que haya sido una cosa de profundidad. No supimos concretarlas, pero todos. Al final perdemos y ganamos todos juntos, entonces, cuando es así no hay por qué buscar excusas y ya está”.

Borges comentó que el deporte tiene esas cosas que no les permite endulzarse mucho cuando ganan, ni que todo sea catastrófico cuando pierden.

“La belleza de este deporte es cómo uno lidia con eso y cómo puede recuperarse. Una noche difícil, pero tenemos que ver lo que viene”, citó, en alusión a que pronto Alajuelense jugará la final de la Liga Concacaf.

“Estamos en los dos torneos, en uno llegamos a la instancia final, en otro nos quedamos a un paso. Nos hubiera encantado salir campeón en los dos torneos, todavía tenemos uno en disputa y es lo que tenemos que hacer”, enfatizó Celso Borges.