Alajuelense buscará extender el contrato del jugador que no tuvo presentación

Erick Cabalceta tiene un buen rendimiento con Alajuelense. FOTO: (Prensa Alajuelense)

Alajuelense sorprendió con el fichaje de un defensor central cuando el Torneo de Apertura tenía 26 días de haber iniciado.

Erick Anthony Cabalceta Giacchero fue anunciado por Alajuelense el 15 de agosto por medio de sus redes sociales, por medio de un video difundido también a la prensa. Los días pasaron y no hubo una conferencia de presentación como ocurre con todos los refuerzos, el 4 de setiembre jugó su primer partido, fue titular ante Sporting y desde ahí suma cuatro juegos con el estelar y 365 minutos disputados con un rendimiento que tiene el beneplácito de la afición y los jefes del área deportiva.

Según conoció este diario, una de las tareas que buscará resolver pronto el nuevo gerente deportivo, Antonio Solana, es la propuesta de un nuevo contrato para el jugador, ya que Agustín Lleida anunció que el fichaje del zaguero finaliza el último día de este campeonato. Erick Cabalceta quiere quedarse en el cuadro rojinegro, en el equipo en el que él hace ver “que siempre quiso estar”.

“No solo busco una renovación, sino quedarme aquí bastante tiempo para retribuir a la afición todo ese cariño. Pueden haber momentos difíciles, momentos felices, pero yo trato siempre de correr, de meter. Si me toca quedarme, muy feliz, pero si no me toca quedarme, será disfrutar cada segundo con la rojinegra y defenderla con honor”, dijo este sábado por la noche al finalizar el juego ante el Municipal Grecia, en conversación con FUTV.

Cabalceta llegó al equipo de la ciudad de Alajuela como “apagafuegos”. Los erizos conocieron que una lesión de Giancarlo González tardaría un mes en recuperarse y también existía la posibilidad que el juvenil, Santiago Van der Putten, podría dejar el equipo para ir a préstamo al Betis B de España.

En las primeras semanas del actual certamen, Alajuelense presentó inconvenientes en la parte baja con errores muy puntuales por parte de jugadores al intentar salir jugando y algunas descoordinaciones en la línea. Hoy, la zaga muestra mejoría.

Otro de los jugadores que está pendiente de resolver su futuro es José Miguel Cubero quien también termina su contrato al finalizar ambas competencias en las que Alajuelense busca el título: Liga de Concacaf y en el Torneo de Apertura 2022. De momento, Alajuelense decidirá al final de ambas competiciones si cuenta un tiempo más con el volante.