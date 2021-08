Alajuelense busca un delantero con las características de Javon East

Luis Marín mencionó que la Liga baraja el nombre de unos seis extranjeros para reforzar su ataque. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense se encuentra en la búsqueda de un refuerzo en ofensiva.

Con la salida de Jurguens Montenegro, la Liga solo tiene en ataque a Johan Venegas y a Marcel Hernández. La otra opción es Doryan Rodríguez, un delantero que aún no debuta en la Primera División.

El lunes pasado, cuando presentó a Luis Marín como el sucesor de Andrés Carevic y a Harold Wallace como su asistente, Agustín Lleida afirmó que no estaba en conversaciones con ningún jugador.

Sin embargo, el técnico de los rojinegros confesó que la Liga hoy estudia a varios foráneos —que en la actualidad no militan con ningún equipo en el país—, para ocupar la cuarta plaza y reforzar el ataque.

Al consultársele a Marín si ese jugador que buscan podría ser de las características del jamaiquino Javon East, su respuesta fue afirmativa.

“Este muchacho que me nombrás, Javon, por supuesto es el delantero ideal que a uno le gustaría porque es rápido, tiene gol, es movedizo, hábil, pero no necesariamente en el mercado que está en la órbita por la parte económica de Liga Deportiva Alajuelense, uno puede traer jugadores así. No es tan fácil”, citó el timonel.

Dijo que la Liga busca opciones y las estudia bastante, porque “estamos tratando de equivocarnos lo menos posible”.

“Javon tiene unas características que por supuesto, a mí me encantan, algo así es como lo que a uno le gustaría. Vamos a ver si se puede traer algo así”, reseñó.

Indicó que para fichar, deben estar muy seguros.

“Usted no va a traer algo que después no funcione, que no aporte, que no sea un problema. A veces no es tan sencillo traer a un jugador así, hay que analizar muy bien las cosas, analizar muy bien en el mercado actualmente qué puede haber, que realmente nos funcione”, insistió.

Apuntó que la Liga se está dando ese espacio, porque aún quedan unas tres semanas para poder definir esa situación, aunque si es antes, mucho mejor.

“Lo que sí tenemos muy claro es tratar de no equivocarnos, tratar de que venga alguien que realmente nos aporte, porque si vamos a traer a alguien que se va a gastar miles de dólares para que no nos aporte y sea un problema, entonces no tiene sentido. A veces en el mercado lo que nosotros queremos no es tan fácil y estamos en esa valoración”.

El técnico rojinegro contó que son varios los nombres que manejan para ese puesto.

“Hay seis o siete opciones, pero bueno, como le digo, vamos a ver, porque todo depende de la parte económica, si el jugador puede venir, si está realmente bien en todo aspecto. Hay múltiples factores que dentro de lo que hay estamos visualizándolos, para ver cuál de verdad se podría incorporar”.



— “En este momento las opciones que tenemos son todos extranjeros. Extranjeros que no están acá”, Luis Marín.

En cuanto a ese perfil que a él le gustaría, Marín resaltó que es lógico que la Liga busca un atacante que tenga gol.

“A mí me gustan los delanteros que sean bastante movedizos, que piquen a los espacios, que tengan buena movilidad, que sean presionantes, lógicamente y lo más importante que tenga gol, necesitamos a alguien que nos ayude en esa parte de hacer goles y entonces esa es parte de las características que a mí me gustan como delantero”.



— “Ojalá un delantero que tenga intensidad defensiva y que ofensivamente sea de mucha movilidad, muy acucioso, muy inteligente para moverse y definir dentro del área, que tenga gol”, Luis Marín.

El caso de Marcel Hernández

Hace algún tiempo, a Luis Marín le tocó recibir de nuevo a Javon East en Santos, luego de que al caribeño no le fue bien en San Carlos.

En Alajuelense, el técnico habla de rescatar jugadores y de sacarles la mejor versión porque considera que es su función.

“Si un jugador está caído, tratar de levantarlo, si un jugador está en su rendimiento bajo hay que tratar de que suba, es nuestra labor, porque eso lo ayuda a él, pero principalmente ayuda al equipo. Vamos a tratar de que todos los jugadores cada vez vayan recuperando su mejor nivel, ojalá ya ganando partido, eso es confianza para todos”.

En la actualidad, entre los muchos señalados en la Liga, aparece Marcel Hernández, porque aunque anota, quizás no tiene el mismo rendimiento que en su club anterior.

Marín insiste en que él está analizando a todos sus hombres para ayudarlos.

“Marcel es un excelente jugador, es un brillante jugador, es sumamente importante para la institución y yo creo que él nos va a seguir ayudando. Confiamos muchísimo en él, sabemos la capacidad que tiene. Ha sido y es un excelente jugador, un excelente goleador y nosotros contamos con él a muerte”, apuntó el timonel erizo.

Aseguró que él le da un respaldo total al cubano y que lo apoyará siempre.

Su criterio es que Hernández ha hecho una buena labor en Alajuelense y dice que lo que pasa es que a veces la situación del momento ha creado una presión en todos los jugadores, no solo en el cubano, sino en todos.

“Lo que necesitamos es que entre todos nos apoyemos y saquemos adelante esto. Yo creo que él lo está haciendo muy bien, va a mejorar y vamos a recuperar a ese mejor Marcel, a la mejor versión de él, que la vamos a ver aquí con nosotros”, pronosticó.

Alajuelense escanea con lupa a ese candidato para reforzarse. Eso sí, de contratar a otro extranjero, vendría otro dilema.

Desde esta temporada los clubes tienen el aval para contar con cuatro foráneos de nuevo, pero no es como antes.

Según el reglamento, se permite la inscripción de cuatro extranjeros, pero en cada partido solo pueden aparecer tres en la lista de titulares y suplentes.

Es decir, si para un partido la Liga convoca a Daniel Arreola, Alex López y Marcel Hernández, ese nuevo futbolista no podría ser tomado en cuenta.

Si ese posible refuerzo extranjero entra en la lista de 18 para un partido, alguno de los otros tres quedará fuera de ese juego.

Alajuelense tiene margen para jugar sus cartas, porque el periodo de inscripciones cerrará el 21 de setiembre.

Sin embargo, los rojinegros analizan muy bien sus movimientos, porque el acertijo no resulta tan fácil de resolver.

